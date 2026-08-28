Milei volverá a compartir escenario en EE.UU. con Tim Ballard, el exespía de la CIA denunciado por abuso sexual

El presidente Javier Milei volverá a cruzarse con el exagente de la CIA Tim Ballard, denunciado por abuso sexual. Un flyer difundido por la organización del evento trumpista en Washington al que el libertario fue invitado para el 14 de octubre confirmó en las últimas horas la presencia del exespía. El año pasado su figura generó una fuerte crisis interna en la Casa Rosada porque Patricia Bullrich le aconsejó al mandatario no reunirse con el supuesto activista contra la trata de personas, mientras se conoció que Mariano Cúneo Libarona, entonces ministro de Justicia, se reunió con él en Nueva York para ofrecerle ayuda con jueces y legisladores.

Milei ya fue confirmado como “invitado de honor” por el llamado Mes de la Herencia Hispana que organiza la plataforma financiera Latino Wall Street, fundada por Gabriela Berrospi y su esposo Tony Delgado. El co-organizador es el periodista español Javier Negre, dueño de La Derecha Diario y hasta hace pocos días socio de Fernando Cerimedo. El anuncio de la presencia de Ballard se conoció a través de un posteo conjunto de las cuentas de Instagram: Ballard aparece como “special guest” de la “Official Hispanic Heritage Gala”.

Ballard, de 53 años, exagente de la CIA y padre de nueve hijos, se hizo conocido en 2013 al fundar Operation Underground Railroad (O.U.R.), una fundación contra la trata infantil que llegó a recaudar cerca de US$50 millones de dólares anuales y que inspiró la película “Sound of Freedom” (2023), un éxito de taquilla en los circuitos conservadores de Estados Unidos. Esa imagen de “héroe antitrata” se derrumbó en 2023, cuando 23 mujeres que trabajaron con él lo denunciaron por abuso y acoso sexual, lo que forzó su salida como director ejecutivo de la organización. Una investigación posterior documentó que Ballard reclutaba mujeres bajo la excusa de operativos encubiertos contra el tráfico de personas para luego agredirlas, y sumó denuncias por uso irregular de fondos y por escenificar rescates que nunca ocurrieron.

El vínculo de Ballard con la Argentina se remonta a febrero de 2025, cuando se fotografió con Milei en la CPAC de Washington. Días después, el propio Ballard publicó en su cuenta de Facebook: “Tuve una gran charla con @javiermilei de Argentina. Vuelvo a la Argentina esta semana con él y su equipo. No puedo esperar para compartir lo que @aerialrecoverygroup va a hacer la semana que viene”. A través de esa fundación, Ballard participó en operativos contra la trata en La Matanza y se reunió en Mar del Plata con Milei y el intendente Guillermo Montenegro, además de sumarse por un tiempo a la búsqueda de Loan en Corrientes, sin resultados.

La cercanía escaló en abril del año pasado cuando un video de cámara oculta mostró a Cúneo Libarona reunido con Ballard en Nueva York, ofreciéndole ayuda para “cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país” y mejorar su imagen pública: contactos con jueces, gestiones con legisladores y hasta la revisión de un proyecto de ley antes de que llegara al Congreso. “Te preparo la ley y consigo reuniones con jueces”, le prometió el ministro, según las imágenes. El episodio derivó en una denuncia penal impulsada por el exdirector nacional del Comité contra la Trata Gustavo Vera.

Tanbién expuso una fractura dentro del propio Gobierno: Bullrich le advirtió directamente a Milei que evitara todo contacto con Ballard. “Se aprovechó de mujeres, tiene 23 causas por abuso y fue expulsado de todas las organizaciones”, planteó la ministra de Seguridad entonces. Fuentes de Casa Rosada confirmaron entonces que el Presidente había evitado desde ese momento cualquier tipo de contacto público con el norteamericano, una distancia que el nuevo flyer de la gala de octubre vuelve a poner en tensión.

La confirmación de Ballard como invitado especial se suma, además, a otro antecedente incómodo para la Casa Rosada: el material promocional de esta misma gala reutilizó imágenes de la edición de febrero en Mar-a-Lago con Cerimedo protagonista. El consultor que asesoró la campaña de Milei en 2023 subió al escenario a recibir el premio “Consultor Político Hispano del Año”; hoy está detenido en Bolivia, acusado de tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y encubrimiento al narcotráfico.

MC