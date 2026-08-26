“Personas muy internas del gobierno; algo extremadamente top”: así promocionan un evento trumpista al que irá Milei

“Se viene otro evento: una gala oficial en Washington para el Mes de la Herencia Hispana”, anunció Gabriela Berrospi, fundadora de Latino Wall Street, en un video publicado en su cuenta de Instagram para promocionar el encuentro que se realizará el 14 de octubre en el Andrew W. Mellon Auditorium de Washington DC, con capacidad para 750 personas. En la misma grabación, Berrospi adelantó el tono del evento: “En estos últimos meses trabajamos con personas muy internas de Washington DC a nivel de gobierno. Estamos trayendo algo extremadamente top”.

Con ese video la organizadora de la gala confirma a Javier Milei como “invitado central y de honor” y hace referencia a lo contactos de su organización con el poder trumpista: el evento busca apoyar a Donald Trump de cara a las legislativas locales de noviembre. El evento está armado por Latino Wall Street, la organización que fundaron Berrospi y su esposo, Tony Delgado, y que en esta oportunidad coorganiza junto al periodista español Javier Negre, hasta hace apenas días socio de Fernando Cerimedo en La Derecha Diario. Los asientos VIP de la edición anterior se vendieron a un valor cercano a los US$10.000.

elDiarioAR ya reveló que en la web de la gala el material de promoción reciclado incluye imágenes de la primera edición, la Hispanic Prosperity Gala realizada el 10 de febrero en Mar-a-Lago, el club privado de Donald Trump en Florida. En esa ocasión, Milei había sido invitado pero no asistió, mientras que Cerimedo sí estuvo presente y subió al escenario a recibir el premio “Consultor Político Hispano del Año” de manos de la propia organización.

Cerimedo, que asesoró la campaña presidencial de Milei en 2023 y luego se instaló en Bolivia como asesor del presidente Rodrigo Paz, permanece detenido desde el 23 de agosto en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra. Enfrenta en simultáneo tres causas penales en el país andino: tentativa de feminicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller, enriquecimiento ilícito y encubrimiento al narcotráfico. Su figura en el video promocional de la próxima gala —pese al escándalo judicial y a que la Casa Rosada intentó despegarse públicamente de él— vuelve a exponer la cercanía entre ese circuito de galas y premios en Estados Unidos y el entorno más próximo al Gobierno.

El encuentro de octubre se da en un contexto político puntual: ocurre semanas antes de las elecciones legislativas de Estados Unidos, en las que el Partido Republicano busca sostener su mayoría en el Congreso, y se enmarca en la sintonía que Milei mantiene con la administración de Trump desde el inicio de su gestión. Según la agenda difundida por los organizadores, la cumbre se presenta como un espacio para “promover la libertad económica” y estrechar vínculos entre dirigentes, empresarios e inversores alineados con esa agenda en América Latina y Estados Unidos.

Además de Milei está confirmado en el evento Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio Bolsonaro, quien compite contra Lula da Silva en las elecciones de octubre en Brasil. “Este octubre, Flávio, el hermano de Eduardo, Flávio Bolsonaro, ganará las elecciones en Brasil”, promociona la organizadora del evento.

MC