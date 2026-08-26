Meta pagará 16.700 millones de dólares para cerrar las demandas por adicción infantil a Instagram y Facebook

Meta acordó el pago de un máximo de 16.680 millones de dólares para resolver una macrodemanda judicial presentada por los fiscales generales de 29 estados de EE.UU., según informó la agencia Reuters. El pacto extrajudicial, alcanzado en mitad del juicio por el que sus máximos dirigentes están testificando en California, cierra el proceso que acusaba a la matriz de Facebook e Instagram de diseñar deliberadamente sus aplicaciones para generar adicción en menores, engañar a las familias sobre sus riesgos y recopilar datos infantiles de manera irregular.

Junto al desembolso económico, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg se comprometió a incorporar nuevas restricciones de uso para adolescentes en todo el país, entre las que figuran límites de tiempo diario y bloqueos de las aplicaciones durante las horas nocturnas. Meta negó cualquier conducta ilícita al suscribir el acuerdo.

“El marco que negociamos permitirá a los padres gestionar fácilmente cómo sus hijos acceden a nuestras plataformas”, declaró tras el acuerdo CJ Mahoney, director jurídico de Meta, en declaraciones recogidas por el Financial Times. Según el citado medio, unos 5.300 millones de dólares del acuerdo solo se pagarían si YouTube y TikTok aceptan pagar la misma cantidad en sus respectivos litigios, además de implementar algunos de los mismos límites de uso y medidas de verificación de edad.

“Dado que los adolescentes utilizan con fluidez decenas de aplicaciones, necesitamos una solución que abarque a todo el sector”, manifiesta Mahoney. Meta adelanta que los pagos de la indemnización se distribuirán anualmente durante 10 años y que incurrirán en gastos legales por valor de 10.000 millones de dólares relacionados con el acuerdo.

Tras conocerse los términos, las acciones del grupo registran una subida del 1% en Wall Street. La cuantía total de la indemnización acordada por la multinacional equivale a menos de un 10% de lo que se comprometió a gastar en inteligencia artificial y centros de datos solo en 2026, una partida que podría alcanzar los 135.000 millones de dólares según sus últimas cuentas. Su beneficio neto en el ejercicio de 2025 fue de 60.000 millones de dólares.

El procedimiento estuvo liderado por los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que acusaron a Meta de violar múltiples normativas estatales de protección al consumidor y las leyes federales de privacidad infantil. Los fiscales sostuvieron que recabó de forma sistemática información de usuarios que sabía que eran menores de edad, sin avisar ni obtener el consentimiento de sus tutores legales, y que empleó esos datos personales para el entrenamiento de sistemas de aprendizaje automático y modelos de inteligencia artificial.

La acusación pedía 1,4 billones

Antes de suspenderse el juicio, las autoridades estatales demandantes exigían medidas cautelares que impedían la apertura de perfiles a menores y barajaban sanciones económicas que se situaban en el entorno de los 200.000 millones de dólares, tras haber llegado a estimar un tope teórico de 1,4 billones en penalizaciones, casi 85 veces más que la indemnización finalmente pactada.

Frente a estos cargos, Meta defendió que contaba con herramientas de seguridad suficientes, alegando que no había incurrido en engaño sobre el potencial lesivo de sus redes al no ser la “adicción a las redes sociales” una patología psiquiátrica oficialmente reconocida.

El pacto desactiva uno de los mayores litigios civiles a los que se enfrentaba la compañía, aunque la presión judicial sobre la industria tecnológica continúa abierta. Meta, Google (YouTube), Snap (Snapchat) y ByteDance (TikTok) acumulan miles de denuncias presentadas por familias, administraciones locales y distritos escolares que las responsabilizan de propiciar una crisis de salud mental en la juventud. Las cuatro plataformas alcanzaron recientemente un pacto conjunto de 27 millones de dólares con un distrito escolar de Kentucky para evitar otro proceso en la vía federal.

El acuerdo de este miércoles llega precedido por varios fallos adversos contra la multinacional. En marzo, un jurado de Los Ángeles declaró responsables a Meta y Google por el cuadro de depresión y ansiedad desarrollado por una usuaria, fijando indemnizaciones de seis millones de dólares. Ese mismo mes, Meta fue condenada en Nuevo México a pagar 375 millones por falsear la seguridad de sus productos, a los que la justicia sumó a principios de agosto otros 567 millones de dólares por constituir una alteración del orden público.