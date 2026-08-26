Desde el lunes, bancos y billeteras podrán debitar cuotas de préstamos directamente de las cuentas

A partir del próximo lunes 31 de agosto, los bancos, las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros de crédito podrán utilizar una nueva herramienta para cobrar las cuotas de determinados préstamos directamente desde las cuentas de sus clientes. Se trata del sistema denominado “Cobros por Transferencia”, impulsado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que busca agilizar los mecanismos de recupero y reducir la morosidad.

El mecanismo estará disponible únicamente para nuevos créditos y requerirá que el usuario otorgue una autorización expresa al momento de solicitar el financiamiento. De esta manera, la entidad que otorgó el préstamo podrá debitar las cuotas desde la cuenta elegida para recibir el dinero.

Una de las particularidades del sistema es que la cuenta desde la que se realizará el cobro no necesariamente deberá pertenecer a la entidad que otorgó el crédito. Por ejemplo, una persona podrá solicitar un préstamo a través de un banco o una billetera virtual y elegir que los fondos sean acreditados en una cuenta de otra entidad. Si dio previamente su consentimiento, el acreedor podrá utilizar ese mecanismo para cobrar las cuotas desde esa cuenta.

La puesta en marcha de la herramienta se produce en un escenario de creciente preocupación por los niveles de morosidad en el sistema financiero, especialmente en algunos segmentos vinculados con los préstamos digitales y el financiamiento no bancario.

Qué condiciones establece el nuevo sistema

El BCRA fijó una serie de requisitos para limitar el alcance de los débitos y establecer mecanismos de protección para los usuarios.

En primer lugar, la autorización deberá ser otorgada antes de que comience el financiamiento. Es decir, el cliente deberá prestar su consentimiento al momento de contratar el crédito. Esa autorización, además, podrá ser revocada posteriormente en cualquier momento y tendrá efecto inmediato.

Otro de los límites establecidos está relacionado con el monto de las cuotas. Para poder ingresar al esquema, deberán ser de importe fijo durante toda la vigencia del préstamo y no podrán superar el 30% de los ingresos del tomador.

La normativa también establece límites sobre la cantidad de veces que una entidad puede intentar efectuar el cobro. El primer intento deberá ser informado previamente al cliente y sólo podrán realizarse hasta dos reintentos adicionales, programados a las 48 y 96 horas posteriores.

Además, las entidades deberán notificar al usuario al menos un día antes de efectuar el débito.

El objetivo es establecer un mecanismo que permita a los prestamistas contar con mayor previsibilidad para recuperar los créditos otorgados, pero que al mismo tiempo limite la posibilidad de afectar de manera excesiva los ingresos de quienes tomaron el préstamo.

Qué pasa si el préstamo fue acreditado en otra cuenta

Uno de los aspectos centrales de “Cobros por Transferencia” es que el sistema no queda restringido a las cuentas de la entidad que otorgó el crédito.

Si una persona obtiene un préstamo de un banco, una billetera virtual o un proveedor no financiero de crédito y decide recibir los fondos en una cuenta de otra entidad, esa cuenta podrá quedar alcanzada por el mecanismo, siempre que exista una autorización previa.

Así, la herramienta busca facilitar el cobro de las cuotas incluso cuando el acreedor y la entidad donde el cliente mantiene la cuenta sean diferentes.

Sin embargo, el alcance del sistema tiene una limitación importante: sólo podrá operar sobre la cuenta en la que fueron acreditados originalmente los fondos del préstamo. Esta característica generó cuestionamientos dentro del sector financiero, donde algunas entidades consideran que podría reducir el impacto práctico de la herramienta.

Los reparos de bancos y fintech

La implementación del nuevo mecanismo no está exenta de cuestionamientos. De acuerdo con el material difundido por distintos medios, algunas entidades financieras y empresas fintech plantearon la posibilidad de postergar su puesta en marcha debido a aspectos técnicos que todavía deberían resolverse.

Entre las observaciones aparece precisamente el alcance limitado del sistema y las dificultades que podría generar para determinados productos financieros.

Las cuentas remuneradas, los fondos comunes de inversión y las operaciones vinculadas con dólar MEP, por ejemplo, no podrán ser utilizadas para efectuar los débitos automáticos contemplados por esta modalidad.

Por ese motivo, dentro del sector consideran que el impacto sobre la morosidad podría ser menor al esperado y que el mecanismo podría resultar especialmente útil para entidades pequeñas o financieras especializadas.