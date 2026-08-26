Cerimedo aparece vinculado a una supuesta empresa “fantasma” en la Hidrovía del Paraná-Paraguay

Fernando Cerimedo, el exconsultor de Javier Milei detenido desde el 23 de agosto por el intento de femicidio contra su pareja boliviana Nadia Beller, y bajo investigación por lavado de dinero, apareció vinculado a una empresa supuestamente “fantasma” que opera en la Hidrovía Paraná-Paraguay.

La firma es Sanabria SRL, que funciona en un predio de Puerto General San Martín, a 35 kilómetros al norte de Rosario, y que hasta hace poco operaba como guardería náutica bajo el nombre “Lo de Mirto”. El vínculo con Cerimedo fue revelado originalmente por el sitio La Política Online y luego ampliado por La Nación, que describió el terreno como “un simple montón de tierra que llega hasta la orilla del río Paraná”, sin infraestructura visible pese a que la sociedad dice prestar “servicios portuarios” y provisión de combustible a barcazas.

Según la reconstrucción societaria, Cerimedo ingresó al negocio el 31 de mayo de 2024 a través de la sociedad Surlibre Inversiones SA, que recibió la cesión de cuotas de dos de los socios originales de Sanabria SRL: Sergio Ezequiel Amarilla, que le transfirió 100 cuotas, e Iván Alberto Sanabria, que cedió 50. Surlibre tiene domicilio en Tucumán 1438, piso 2, oficina 202, en la Ciudad de Buenos Aires, y sus gerentes son el propio Sanabria, Amarilla y Vicente Federico Quintanal, uno de los nombres mencionados por Beller en sus declaraciones en el hospital donde estuvo internada tras el ataque de dos sicarios.

Ese domicilio de Tucumán al 1400 es compartido por otras sociedades vinculadas al consultor: Compañía Sudamericana de Inversiones SA, constituida en abril de 2024; Patagonia Energy Holding SA; MDZ SA, de noviembre de 2025; y Australis Energy Group SRL, creada en julio de 2025, en la que Natalia Basil, esposa de Cerimedo, posee el 50% del capital. Quintanal, uno de los gerentes de Surlibre, integra además el directorio de Hollybar SA desde 2021.

La causa por la que Cerimedo permanece detenido en Bolivia sumó, además, una acusación directa sobre este entramado: Beller afirmó que Quintanal sería “el socio con el que Cerimedo lava dinero” de sus negocios bolivianos, y que Basil estaría a cargo del “tanqueo de combustible que entra por Argentina a Bolivia”.

El predio de Puerto General San Martín cuenta con una autorización provisoria de la Prefectura Naval Argentina, pero el aval de la Agencia Nacional de Puertos sigue en trámite y la sociedad no tiene habilitación definitiva del municipio. El actual titular de esa agencia, Iñaki Arreseygor, es un exfuncionario de la gestión de Mauricio Macri que asumió el cargo en mayo de 2024, el mismo mes en que Cerimedo ingresó a la sociedad. La Hidrovía es un corredor clave para el negocio agroexportador argentino, pero también fue identificada en los últimos años como una de las rutas utilizadas para el tráfico de cocaína hacia Europa, Asia y Oceanía.

El hallazgo se suma a la cadena de negocios —mineros, energéticos y ahora portuarios— que fueron apareciendo alrededor de Cerimedo desde su detención en Bolivia, y que alimentan la pesquisa boliviana sobre presunto lavado de dinero por la que también es indagado.