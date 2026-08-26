El fin del beneficio único: por qué las empresas dejan que cada trabajador elija

Durante décadas, el “beneficio laboral” argentino tuvo cara única: una prepaga elegida por Recursos Humanos, un vale de comida idéntico para todos, una caja navideña, un regalo de fin de año que llegaba envuelto y sin demasiadas preguntas. La lógica era simple: la empresa decidía qué era cuidar y el trabajador recibía. En los últimos dos años, esa forma de entender el bienestar empezó a resquebrajarse. En compañías grandes, medianas y también en equipos regionales, empezó a crecer otro modelo: catálogos de beneficios donde cada persona decide qué canjea. No es solo una modernización administrativa. Es una señal cultural. En un mercado atravesado por inflación, teletrabajo y nuevas expectativas generacionales, el beneficio único empezó a quedar viejo.

Cuando el mismo beneficio dejó de significar lo mismo

El modelo se rompió por varias razones al mismo tiempo. La primera fue económica. En Argentina, la inflación volvió inestable cualquier cálculo de valor. Un beneficio que en enero parecía atractivo podía quedar desactualizado pocos meses después. La empresa lo seguía mostrando como parte de su propuesta laboral, pero el empleado lo percibía como cada vez menos significativo.

La segunda razón fue el teletrabajo. Cuando la oficina dejó de ser el centro obligatorio de la vida laboral, también cambiaron las necesidades. Para algunos, el beneficio más útil pasó a ser una silla, conectividad o equipamiento para trabajar desde casa. Para otros, movilidad, viandas, educación, salud mental o consumos cotidianos.

La tercera razón es generacional. Los trabajadores más jóvenes crecieron en una cultura de personalización: eligen qué mirar, qué escuchar, cómo pagar, cómo moverse y cómo estudiar. En ese contexto, recibir un beneficio impuesto empieza a sentirse menos como cuidado y más como una decisión ajena.

Lo que eligen los argentinos cuando pueden elegir

El dato sociológico más interesante no aparece en la implementación, sino en el comportamiento. Cuando las personas tienen libertad para decidir, muchas veces no eligen aquello que la empresa habría elegido en su nombre. En Maslow, plataforma latinoamericana de gestión de beneficios que opera con compañías en 25 países, los patrones de canje muestran una distribución mucho más doméstica, cotidiana y diversa que la imaginada por los viejos departamentos de compensaciones.

Gastronomía y delivery aparecen entre las preferencias más frecuentes, no necesariamente como lujo, sino como alivio concreto en una economía donde comer afuera o pedir comida puede convertirse en un gasto que se calcula. Movilidad también gana lugar, sobre todo en quienes combinan días presenciales, traslados largos o trabajo híbrido. Entretenimiento, educación, bienestar y regalos familiares completan una foto menos corporativa y más humana.

El beneficio, en ese esquema, deja de ser una pieza rígida del paquete laboral y se acerca a una pregunta más simple: qué necesita hoy esa persona para sentir que la empresa entiende algo de su vida real.

Del paternalismo corporativo a la agencia individual

Durante mucho tiempo, las empresas argentinas funcionaron bajo una lógica paternalista. Recursos Humanos diseñaba el paquete, lo negociaba con proveedores y lo comunicaba como una mejora. El trabajador podía usarlo o no, pero rara vez intervenía en la decisión.

El esquema flexible mueve esa frontera. No desaparece la empresa, pero deja de ocupar el lugar de quien interpreta por todos. El empleado gana agencia: decide si prefiere usar sus créditos en comida, formación, movilidad, salud, experiencias o consumos familiares.

Empresas argentinas de gran escala, como Cervecería Quilmes, Mercado Libre o Globant, vienen instalando hace años conversaciones internas sobre bienestar, flexibilidad, formación y beneficios más adaptados a distintos perfiles laborales. Estos y otros casos de éxito ilustran cómo el nuevo modelo se aplica en distintas industrias. En ese clima, propuestas como un programa de beneficios flexibles expresan un cambio más profundo: la organización ya no ofrece únicamente un beneficio estándar, sino un marco para que el trabajador elija.

El gesto parece pequeño, pero no lo es. En una cultura laboral donde la permanencia ya no se explica solo por salario, permitir elegir también se vuelve una forma de reconocimiento.

La nueva escena cotidiana del beneficio laboral

En la práctica, el cambio se ve en una escena muy distinta a la del beneficio tradicional. El trabajador recibe créditos mensuales dentro de una plataforma. Ingresa, revisa un catálogo disponible y decide dónde usarlos. Puede destinarlos a una comida, un curso, un traslado, una experiencia, un regalo o una necesidad puntual. El descuento se realiza al momento del canje y la persona administra su propio saldo.

Ese mecanismo, que podría parecer menor, transforma la percepción del beneficio. Ya no llega como algo cerrado desde arriba, sino como una pequeña billetera de decisión. La empresa sigue financiando el recurso, pero el sentido final lo asigna el empleado.

En los modelos de beneficios flexibles, esa autonomía es parte central de la propuesta. No todos los trabajadores viven igual, no todos tienen las mismas prioridades y no todos valoran igual un mismo incentivo.

El salario emocional después de la inflación

La expresión “salario emocional” fue usada tantas veces que perdió parte de su fuerza. Pero la discusión actual le devuelve una dimensión concreta. En un país donde el salario formal compite contra precios que cambian, los beneficios solo tienen sentido si logran acompañar necesidades reales.

Una gift card fija, un convenio poco usado o un descuento irrelevante pueden quedar lejos de la vida cotidiana. En cambio, un esquema flexible permite que el beneficio se acomode a momentos distintos: un mes puede ser comida; otro, educación; otro, una actividad para los hijos; otro, movilidad.

No se trata de reemplazar el salario ni de maquillar problemas estructurales del mercado laboral. La personalización de beneficios no resuelve la inflación, la precariedad ni la incertidumbre. Pero sí muestra que las empresas entendieron algo: el bienestar ya no puede pensarse como una plantilla universal.

Una foto del trabajo que viene

El fin del beneficio único no es solo una decisión de Recursos Humanos. Es una foto del mundo laboral que viene: menos homogéneo, más fragmentado y más exigente con las organizaciones. El trabajador dejó de aceptar sin preguntar lo que le tocaba y empezó a valorar aquello que puede elegir.

En esa transición, el beneficio flexible funciona como símbolo de época. Habla de inflación, porque obliga a buscar utilidad real. Habla de teletrabajo, porque reconoce rutinas distintas. Habla de generaciones nuevas, porque incorpora la costumbre de personalizarlo todo. Y habla también de poder: quién decide qué vale.

Durante años, cuidar al empleado fue entregar un paquete cerrado. Hoy, cada vez más, empieza a significar otra cosa: darle margen para decidir qué forma toma ese cuidado en su propia vida.