Aeroparque estará cerrado hasta el jueves: qué pasa con los vuelos y dónde operarán

El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante más de dos días para realizar tareas de mantenimiento preventivo en su pista principal. La intervención forma parte de un programa integral de obras destinado a modernizar la infraestructura aeroportuaria y acompañar el fuerte crecimiento registrado en los últimos años tanto en cantidad de pasajeros como de operaciones.

El cierre comenzará a las 9 del martes 25 de agosto y se extenderá hasta las 16 del jueves 27 de agosto. Durante ese período, las operaciones que habitualmente se realizan en Aeroparque serán trasladadas al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La medida fue coordinada previamente con las compañías aéreas y los organismos públicos involucrados. El anuncio oficial se realizó el pasado 5 de junio, con el objetivo de que las aerolíneas pudieran reorganizar sus itinerarios, adaptar los slots y redistribuir al personal necesario para operar durante el cierre temporal.

Todos los vuelos de Aeroparque pasarán a Ezeiza

Durante las horas en las que Aeroparque permanezca cerrado, Ezeiza concentrará la totalidad de los vuelos que normalmente operan desde la terminal porteña, tanto de cabotaje como regionales.

El traslado representa un desafío operativo importante. En condiciones habituales, Ezeiza registra alrededor de 530 movimientos diarios entre aterrizajes y despegues durante un período similar. Con el cierre de Aeroparque, ese número ascenderá a aproximadamente 940 movimientos, lo que representa un incremento cercano al 80% respecto de la actividad habitual del aeropuerto internacional.

Para poder absorber ese volumen adicional, se trabajó previamente con las aerolíneas, los organismos aeroportuarios, los prestadores de servicios terrestres y las empresas de handling. El objetivo es garantizar que Ezeiza cuente con capacidad suficiente tanto en los mostradores de atención como en las posiciones destinadas al estacionamiento de aeronaves.

Qué pasará con Aeroparque durante el cierre

Aunque la pista permanecerá cerrada durante la mayor parte del período previsto para las obras, Aeroparque tendrá actividad antes del inicio de los trabajos y después de su finalización.

El martes 25 de agosto, se prevén aproximadamente 180 movimientos entre la medianoche y las 9, momento en el que comenzará el cierre. La actividad se retomará progresivamente el jueves 27 de agosto a partir de las 16, una vez finalizadas las tareas de mantenimiento.

Por eso, quienes tengan vuelos programados durante estos días deberán prestar especial atención a la información proporcionada por cada compañía aérea, ya que los cambios de aeropuerto pueden implicar modificaciones en los horarios y en la logística del viaje.

Por qué eligieron estas fechas

La elección de la ventana para realizar los trabajos respondió a diferentes factores operativos.

Según explicaron fuentes vinculadas al concesionario Aeropuertos Argentina, se optó por este período porque permite afectar una menor cantidad de operaciones en comparación con otros días de la semana.

También se tuvieron en cuenta las condiciones meteorológicas previstas para fines de agosto, con el objetivo de reducir el riesgo de que las obras coincidan con fenómenos climáticos que puedan generar nuevas cancelaciones o demoras.

La planificación anticipada permitió además coordinar el movimiento adicional que tendrá Ezeiza durante las horas de cierre.

Un plan de obras de más de US$ 85 millones

El mantenimiento de la pista no constituye una obra aislada. La intervención forma parte de un plan estratégico de infraestructura que supera los US$ 85 millones, destinado a modernizar Aeroparque y mejorar la experiencia de quienes utilizan la terminal.

El programa contempla distintas etapas y obras vinculadas tanto con la capacidad operativa como con los servicios destinados a los pasajeros.

La primera etapa incluyó la ampliación de la Plataforma Norte, que permitió incrementar la capacidad para las aeronaves. También se realizaron trabajos en el Punto de Inspección y Registro (PIR) doméstico y en el hall de check-in, con el objetivo de ampliar los espacios disponibles y agilizar los procesos previos al embarque.

A estas obras se sumaron mejoras en las vialidades correspondientes a los arribos internacionales, destinadas a facilitar el acceso y mejorar el confort de los pasajeros.

Más tecnología y menos tiempo de espera

La segunda etapa del proyecto apunta principalmente a ampliar las zonas de preembarque nacional y sumar tecnología para agilizar los procesos dentro de la terminal.

De acuerdo con las proyecciones del programa de obras, los nuevos sistemas permitirán reducir hasta un 26% el tiempo destinado al check-in y hasta un 33% el correspondiente al PIR.

La incorporación de sistemas más flexibles y automatizados busca que los pasajeros puedan completar diferentes trámites de manera más rápida y eficiente, independientemente de sus características y necesidades.

El proyecto también contempla la construcción de una nueva sala VIP, una ampliación de la superficie comercial y la incorporación de nuevas propuestas gastronómicas.

Qué deben tener en cuenta los pasajeros

El principal punto a considerar durante estos dos días es que los vuelos que tenían como origen o destino Aeroparque serán operados desde Ezeiza durante el período de cierre, de acuerdo con la programación de cada compañía.

Por eso, antes de trasladarse al aeropuerto, se recomienda verificar la información actualizada del vuelo con la aerolínea correspondiente y revisar especialmente el aeropuerto de salida, el horario y cualquier eventual modificación del itinerario.

El cierre temporal de Aeroparque representa una operación logística de gran escala: mientras una de las principales terminales aéreas de Buenos Aires permanece fuera de servicio, Ezeiza deberá absorber un volumen de actividad aproximadamente 80% superior al habitual.

Una vez finalizados los trabajos, Aeroparque comenzará a recuperar progresivamente sus operaciones desde las 16 del jueves 27 de agosto, mientras continúa el programa de obras que busca ampliar su capacidad y modernizar los servicios para los pasajeros.

NB