Presentan una guía antiautoritaria completa para derrotar a la internacional ultraderechista

Contar las historias de la gente, no ideas abstractas. Comunicar a través de emociones. Redefinir la polarización en torno a valores, no con identidades. No hablar de política: mejor mezclarla con otros contenidos (cultura, estilos de vida, entretenimiento, salud...). Construir una red de influencers digitales. No limitarse a desmentir la desinformación. Estos son algunos de los antídotos incluidos en el Anti-autoritharian toolkit, una verdadera caja de herramientas para derrotar a los nuevos líderes autoritarios.

El toolkit, lanzado por la organización Democracy Hub (D-Hub), denuncia que políticos como los presidentes Javier Milei o Donald Trump, el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro o el primer ministro indio Narendra Modi no improvisan. “Cambian sus formas para adaptarse al lugar” siguiendo “los mismos patrones y estrategias”. “Frente a este nuevo fenómeno, vimos que había mucho diagnóstico (académico, periodístico). Lo que faltaba eran los antídotos. Nosotros pusimos el foco ahí, hay lugares donde se los logró frenar”, asegura el coordinador del proyecto, el argentino Agustín Frizzera. El proyecto fue cocinado a lo largo de dos años, a partir de 130 entrevistas en 30 países y el estudio de 159 ejemplos concretos. El kit está rociado de casos de éxito contra los nuevos autoritarismos. En Francia, actores democráticos trabajaron con influencers para movilizar votantes jóvenes. En India y Brasil, se usaron grupos de WhatsApp para organizar voluntarios y convertir el apoyo en acción.

El toolkit antiautoritario reúne diez grandes estrategias (reunidas en diez manuales), 59 jugadas y 141 consejos para fortalecer la acción democrática. Entre ellas, destacan jugadas narrativas, de comunicación digital, de construcción de movimientos sociales, de coordinación de la oposición y de movilización electoral. Para evitar lenguajes excesivamente formales, el proyecto apostó por formatos multimedia: manuales descargables en pdf, podcasts y videos. Además, cuenta con una wiki para leer online en siete lenguas (inglés, español, francés, alemán, húngaro, portugués y chino mandarín simplificado). Por el momento, se lanzaron 5 de los 10 volúmenes y todos los podcast.

El manual autoritario

El Manual Autoritario, de portada negra y primer volumen de la colección, explora cómo los líderes autoritarios ganan popularidad, vencen en elecciones y erosionan instituciones. La primera jugada, Un nuevo estilo disruptivo, repasa cómo estos líderes intentan “distanciarse de la imagen de los políticos tradicionales, desde su vocabulario hasta su vestimenta, modales y prácticas”. En una campaña ininterrumpida, todo gira en torno a la personalidad de un gran líder que comparte su intimidad para parecer más humano: Modri hace yoga; Donald Trump en un McDonald's; Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, en el parto de su hija.

Frente a este nuevo fenómeno, faltaban antídotos y nosotros pusimos el foco ahí; hay lugares donde se los logró frenar Agustín Frizzera — Coordinador del proyecto

La frase “flood the zone with shit (inunda la zona con mierda)”, pronunciada por el ideólogo de la extrema derecha global Steven Bannon, es una de sus principales estrategias. Saturan los medios con contenido interminable —falso, exagerado o descontextualizado— para crear confusión y desviar la atención. “Como nuestros cerebros tienden a asociar la repetición con la veracidad”, advierte el manual, “utilizan sus canales para inundar el ecosistema con historias –verdaderas o falsas– para controlar la conversación”.

Cada jugada del manual concluye con consejos para combatirla. Ante el Llena la zona de desinformación, por ejemplo, se recomienda no reaccionar siempre. “Ya no estamos en la era del fact checking (verificación de fake news): cuando desmentimos, llegamos tarde. La clave es anticiparse y desenmascarar el marco antes de que se imponga”, asegura la italiana Federica Vinci, de D-Hub.

Comunicar con emoción

La jugada Ideas fuertes, atractivo emocional disecciona cómo los nuevos autoritarismos combinan ideas con emociones. El cóctel emocional –una mezcla de miedo, esperanza, furia e incluso empatía– refuerza su mensaje. Mientras las fuerzas progresistas usan una “comunicación excesivamente técnica y poco emocional que no conecta con la experiencia cotidiana de las personas”, matiza Federica Vici, “la extrema derecha logra imponer marcos simples y repetitivos”. Este atractivo provoca una respuesta visceral y ferviente entre sus seguidores, algo que contrasta con la apatía de los demócratas. El manual desmenuza la campaña del presidente Javier Milei, repleta de alegría y entusiasmo. Milei desfilaba en un descapotable, desplegando rituales, eslóganes, símbolos y objetos que servían de metáforas. Con una motosierra y un billete de dólar sintetizaba todos los problemas en un enemigo, el Banco Central, a quien acusaba de robar a todos los argentinos mediante la inflación.

Ya no estamos en la era del fact checking: cuando desmentimos, llegamos tarde. La clave es anticiparse y desenmascarar el marco antes de que se imponga Federica Vinci — D-Hub

El manual 4, titulado Narrativa, advierte de que los hechos y argumentos racionales no sirven por sí solos. “Los mensajes resuenan cuando hablan a las emociones reales de las experiencias cotidianas”. Uno de los consejos narrativos consiste en no contar, sino mostrar. “Las ideas nadie las escucha, si no se hacen antes visibles. Símbolos, metáforas, imágenes concretas. La política que se ve, se entiende y se comparte”, argumenta Agustín Frizzera. Además, conviene hacerlo con humor. “El humor rompe el miedo, desarma la épica autoritaria y expone lo ridículo del poder”, matiza Frizzera. Por otro lado, la investigación reveló que la extrema derecha usa en todas partes apenas doce temas para alimentar sus teorías de la conspiración: corrupción, aborto, comunismo, persecución religiosa, ideología de género, drogas, impunidad, adoctrinamiento en escuelas, regulación de medios, invasión a la propiedad e invasión a la privacidad. Federica Vici advierte que el error es responder con demasiada complejidad: “Las fuerzas democráticas deben simplificar, unificar mensaje y volver a hablar de lo que realmente importa, costo de vida, alquileres, inflación, con propuestas claras”.

Influencer jefe

El toolkit describe con detalle cómo la extrema derecha construyóun sofisticado ecosistema de comunicación digital. Los líderes se comportan como “influencers jefe”. Por ejemplo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, replica a diario mensajes de sus seguidores en la red social X, ayudándoles a monetizar sus perfiles. El volumen 2, Comunicación digital, está dedicado a cómo crear un nuevo ecosistema de comunicación descentralizado. Una de sus principales jugadas es construir una red de influencers. El director de programas de D-Hub, el brasileño Pedro Telles, confiesa que parte del éxito del bolsonarismo residió en su ecosistema de comunicación: “Abrís WhatsApp y en el grupo de familia aparece un mensaje de tu tío que le llegó de un grupo extremista. Entonces, encendés la radio o un podcast yendo al trabajo y escuchás a alguien hablando algo parecido. Después, comiendo con la gente del trabajo alguien te cuenta lo mismo porque lo escuchó a un influencer...”.

Meter contenido político en formatos que la gente ya consume y disfruta. No forzar la conversación: mezclarla con cultura, entretenimiento y vida cotidiana Agustín Frizzera — Coordinador del proyecto

La gran estrategia del manual: “Poner brócolis en el arroz”. El “arroz” es el contenido que naturalmente atrae la atención. Los “brócolis” son el mensaje político que queremos transmitir. “Meter contenido político en formatos que la gente ya consume y disfruta. No forzar la conversación: mezclarla con cultura, entretenimiento y vida cotidiana”, matiza Agustín Frizzera.

Construir movimiento, conseguir votos

El volumen 3 está dedicado a la promoción del voto. Pedro Telles destaca el papel que tuvo la sociedad civil organizada en la derrota de Jair Bolsonaro en 2022: “El mayor ejemplo fue el Pacto por la Democracia, que une a más de doscientas organizaciones. Fue la propia sociedad civil quien convocó a la gente a ir a votar, especialmente a los jóvenes”. El volumen está basado en ejemplos de éxitos como You can vote (Estados Unidos), Meu primeiro voto (Brasil) o French civil society campaigners (Francia), entre otros.

El volumen 5 está dedicado a la Coordinación de la oposición, porque “derrotar al autoritarismo requiere estructura, colaboración y propósito compartido”. El mejor caso de éxito de la coordinación de la oposición, según Pedro Telles, fue el de Lula da Silva en la campaña de 2022. “El principal símbolo de eso fue la invitación de Lula a Geraldo Alckmin (político conservador) para ser vicepresidente y construir un frente amplio, tanto en los partidos políticos como en la sociedad civil”, matiza Telles.

El volumen 6 está centrado en la Construcción de movimientos, ya que en contextos polarizados, los partidos muchas veces profundizan la división. Los movimientos deben, según el toolkit, “redefinir la polarización en torno a valores, no identidades partidistas”. Los manuales Instituciones & Espacio Cívico, Apoyo internacional y Liderazgo también serán divulgados durante las próximas semanas. El Manual Democrático, cuyo podcast ya está disponible, será el lanzamiento final. Con portada blanca, recopila las jugadas más efectivas de todo el toolkit para contraatacar. “Jugadas que llegan a la gente no solo a través de la razón, sino a través de la emoción, no solo a través de discursos, sino a través de historias, no solo en elecciones, sino en la vida cotidiana”, señala la organización. Todas las jugadas del toolkit antiautoritario, concluye Frizzera, apuntan a lo mismo: “Salir del modo reactivo, reconectar con cómo la gente vive y consume política hoy, no para 'tener razón' sino para construir poder en serio”.