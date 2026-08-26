Denuncian a Jonatan Viale por las imágenes hechas con IA que involucran a la AFA y a Nico Paz

El video hecho con Inteligencia Artificial que transmitió el programa de Jonatan Viale que involucra a la AFA, a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y a jugadores de la Selección derivó en una denuncia penal del abogado Gregorio Dalbón por supuestas amenazas e instigación a la violencia.

El 23 de julio, durante el programa ¿La ves? de la señala TN, se difundió un video generado con inteligencia artificial que recreaba una escena ficticia entre Gianni Infantino, Tapia y jugadores. En ese clip, el personaje digital de Infantino advertía que, si Argentina ganaba la final del Mundial 2026, Tapia “iría preso” y Nico Paz sería víctima de violencia sexual.

La secuencia terminó con risas en el estudio: Viale y su compañero Franco Mercuriali reaccionaron entre carcajadas y comentarios irónicos. Esa actitud —más que el uso de IA en sí— fue el detonante de la denuncia.

Dalbón presentó una denuncia penal en el Departamento Judicial de San Isidro. El escrito encuadra los hechos en los artículos 149 bis (amenazas) y 209 (instigación pública a cometer delitos), con penas que pueden llegar a seis años de prisión.

La querella sostiene que, aunque el contenido era generado con IA, los periodistas decidieron emitirlo usando imágenes de personas reales. Además, detallas que la escena incluía una amenaza de prisión y una referencia explícita a violencia sexual contra un futbolista. De acuerdo a la presentación del letrado, Viale y Mercuriali “participaron activamente” del tratamiento al aire, acompañando el material con risas y comentarios.

Entre las medidas solicitadas, el abogado pidió identificar a quienes produjeron el video, peritajes tecnológicos y la revisión de la planificación del programa.

En diálogo con Radio 750 relató que tuvo contacto con la propia familia de Paz. También mantuvo diálogos con los abogados del propio Infantino, quien según dijo Dalbón evalúa sumarse al proceso judicial en Argentina.

“Ahí tienen un problema Viale y su productor. Por eso creo que ven su continuidad o no (en el canal). Parece que hubo una discusión y Viale dijo que lo quería así”, afirmó Dalbón.

Si bien el canal dispuso una gráfica en la que indicaba que se trata de un material elaborado con IA según Dalbón se están cometiendo delitos ya que informar que se trata de un video generado por inteligencia artificial no impide que haya consecuencias legales.

“Yo no tengo una cruzada para poner límite a los periodistas”, aclaró Dalbón. Sin embargo, resaltó que actúa porque está actuando con “malicia”, de acuerdo a la información que publica Página 12.

Para Dalbón, la denuncia “va a servir como jurisprudencia. Porque vos no podés usar la IA para decir que vas a violar a alguien. Hay que poner límites. Pero no es del periodismo, sino de cualquiera”, aseguró el letrado, quien también a´puntó contra el periodista y el canal de noticias porque “se metieron con mi apellido. Entonces ahora les muestro a la sociedad su verdadero nombre. Y ahora que destila tanta pureza, que pase por los juzgados”, apuntó a Viale.

Asimismo, Dalbón dijo ponerle “el verdadero apellido y el cascabel al gato. Y voy a mostrar municipio por municipio la plata que levanta con su productora. Se metió donde no se tenía que meter: con Chiqui Tapia, con un jugador de Argentina y viene a verduguear a un abogado. No es una cuestión personal, es mi laburo. Entonces, respetalo”, reclamó el abogado, quien también contó que mantuvo un diálogo con el padre de Nico Paz, el exfutbolista de la Selección Argentina, Pablo Paz, “para ver si se suma a la querella. E Infantino está hablando con sus abogados”, reveló.

“No podemos dejar pasar esto. Porque si dejamos pasar que alguien diga esto, mañana lo van a poder hacer siendo violado con inteligencia artificial. Esto va a escalar. Entonces un juez tiene que pensar que, mientras no haya legislación, la justicia es lo único que le queda al ciudadano para defenderse. No vale la pena la venganza ni la revancha ni entrar en la provocación. Porque lo que hace Jonatan Goldfarb es provocar. Dejó de ser periodista y opera para alguien que lo único que pretende es ensuciar personas”, concluyó Dalbón.