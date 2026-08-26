Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para la solicitud de visados en todo el mundo

Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para la tramitación de visados de solicitantes de todo el mundo, informaron medios internacionales.

La medida se tomó en el marco de la campaña de represión ‌migratoria que está llevando a cabo el Gobierno del presidente republicano Donald Trump durante su segundo mandato ‌en la Casa Blanca, según un informe de la agencia de noticias Reuters.

Un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió que se puso en marcha una iniciativa de formación a escala mundial en todas las embajadas y consulados estadounidenses del mundo.

La medida, adoptada por el Departamento de Estado en medio de la política migratoria de la administración de Donald Trump, implica la reprogramación masiva de entrevistas ya pautadas sin que se haya fijado una fecha clara para la reanudación del servicio regular.

Esto va en línea con la agresiva campaña de deportaciones y medidas de represión en materia de inmigración, reporta el mencionado medio.

El motivo de la pausa: capacitación sobre “carga pública”

El Departamento de Estado justificó la suspensión global argumentando el inicio de una iniciativa de formación para el personal consular en todas las legaciones diplomáticas. El objetivo central de estos talleres es instruir a los oficiales sobre cómo aplicar de manera exhaustiva y rigurosa la norma de “carga pública”, el criterio legal que permite denegar el visado a personas que el gobierno considere con alta probabilidad de depender de la asistencia o ayudas sociales estadounidenses.

La interrupción afecta directamente a los ciudadanos extranjeros que realizan su trámite de residencia permanente mediante el proceso consular fuera de territorio estadounidense, incluyendo solicitudes patrocinadas por familiares o por ofertas de empleo. Desde el organismo aclararon que la posposición de la entrevista no implica la cancelación ni la denegación del expediente del solicitante, sino un ajuste operativo mientras concluyen las sesiones de capacitación.

Mucha incertidumbre a nivel global

La notificación del aplazamiento ha comenzado a llegar a los correos electrónicos de los afectados, recomendándoles mantenerse atentos a los avisos oficiales de la embajada o consulado que gestiona su caso. Hasta el momento, las autoridades diplomáticas no han precisado la duración de la capacitación ni el calendario en el que se asignarán los nuevos turnos, lo que ha generado un escenario de incertidumbre entre miles de familias y profesionales en proceso de migración legal.

Este freno a nivel global se produce pocos días después de que la justicia federal estadounidense asestara un revés a las políticas del Ejecutivo. La jueza Jeannette Vargas anuló una restricción impulsada por el Departamento de Estado dirigido por Marco Rubio, la cual buscaba suspender categóricamente la emisión de visas de inmigrante a solicitantes provenientes de 75 países de América Latina, África y Asia. Tras dicho fallo, la administración optó por esta vía de formación generalizada para homogeneizar los criterios de rechazo por carga pública en todas sus sedes consulares.

NB