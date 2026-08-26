El oficialismo bloqueó en Diputados el debate sobre la morosidad que afecta a 6 millones de argentinos

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el pedido de la oposición para incorporar al temario de la sesión los proyectos que buscan dar respuesta al sobreendeudamiento de las familias. La moción, presentada por Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Germán Martínez (Unión por la Patria), pretendía habilitar el debate de las iniciativas que atienden la situación de los casi 6 millones de personas que hoy están en mora con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y tarjetas no bancarias.

Como el pedido implicaba un apartamiento del reglamento, requería el respaldo de las tres cuartas partes de los diputados presentes para prosperar. El tablero electrónico marcó 133 votos a favor y 107 en contra, un resultado que quedó lejos de ese piso pero que superó los 129 votos que hacen falta para el quórum habitual de una sesión. Para los bloques opositores, ese número funcionó como una señal alentadora: la lectura es que, en las próximas semanas, podrían reunir el respaldo necesario para forzar una sesión especial dedicada exclusivamente al endeudamiento familiar.

“Venimos a solicitar un apartamiento de reglamento para que se pongan en consideración todos los proyectos relativos al endeudamiento familiar. Muchos de estos proyectos han sido presentados y no tienen costo fiscal. Tenemos que abrir las comisiones para que se debata este tema, para que el Congreso pueda acoger esta preocupación que alcanza a seis millones de argentinos que hoy están en mora y sobreendeudados”, planteó Juliano al fundamentar el pedido ante el pleno.

A su turno, el diputado peronista Martínez remarcó que se trata de un reclamo sostenido desde el inicio del año legislativo: “Insistimos desde el principio del año parlamentario. Solicitamos dos sesiones especiales para tratar la mora y el endeudamiento de las familias. En dos oportunidades pedimos ampliar el endeudamiento. No se pudo. Esta es la quinta vez”, dijo, y agregó una distinción entre el universo total de endeudados y quienes están en situación crítica: “Sabemos que son 20 millones de personas los endeudados, en mora son seis millones. Esto no puede estar ausente. No es posible que no se puedan abrir las comisiones”.

El rechazo se produjo en el marco de una sesión con un temario amplio, en la que el oficialismo busca avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de “Inocencia Fiscal”. Se trató del quinto intento formal de la oposición en lo que va del año para instalar en el recinto el debate sobre la morosidad, un fenómeno que, según datos del Banco Central y del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), alcanza a cerca de seis millones de personas con al menos una obligación en mora grave, sobre un universo de unos veinte millones de argentinos endeudados.

Los más de treinta proyectos sobre endeudamiento familiar permanecen sin dictamen en las comisiones que tratan la materia, presididas por diputados de La Libertad Avanza, que hasta ahora evitaron llevarlos al recinto. Con el resultado de este miércoles, la oposición descartó la vía del apartamiento de reglamento como atajo inmediato, pero mantiene abierta la posibilidad de reunir los 129 votos de quórum necesarios para exigir, mediante una sesión especial, que el oficialismo no pueda seguir demorando el tratamiento del tema.