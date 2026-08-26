Murió Tim Curry, el mítico actor de 'The rocky horror picture show'

Tim Curry, el mítico Dr. Frank-N-Furter de la película de culto The rocky horror picture show murió a los 80 años en su casa de Los Ángeles, según informó el portal de noticias de EE.UU. TMZ y confirmó Variety. Curry había sufrido previamente un infarto en 2012, un accidente que lo tuvo en silla de ruedas hasta el día de su fallecimiento. El actor se convirtió en un icono gracias a su papel en el musical que interpretó tanto en las tablas como en la versión cinematográfica, dirigida por Jim Sharman (basada en la obra original de Richard O'Brien) y con Susan Sarandon en el reparto.

The rocky horror picture show, una versión moderna, irreverente y provocadora de Frankenstein se convirtió en un icono queer y en un film con una legión de millones de seguidores en todo el mundo gracias a himnos como Sweet transvestite o Time Warp. Este año, de hecho, se reestrenó una nueva versión en la que Luke Evans da vida al Frank-N-Furter que hiciera icónico Tim Curry. No fue el único papel que quedó en el imaginario popular. También fue el primero que dio vida al terrorífico payaso Pennywise en la versión televisiva de IT (1990), la novela de Stephen King que posteriormente tuvo versión cinematográfica.

Curry se curtió en los musicales de Londres y Nueva York, y participó en producciones como Hair en el West End en el año 1968. Fue aquí donde conoció a Richard O'Brien, quien le escribiría el papel del Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show que interpretaría tanto en la versión londinense del musical como en Broadway y Los Ángeles, un papel que le tuvo encima de las tablas más de un año, hasta 1975.

Curry siempre confió en el proyecto, como diría en entrevistas durante toda su vida, pero dudó precisamente porque, si la película funcionaba, “podía ser una imagen difícil de borrar”. Aunque es cierto que Tim Curry siempre estuvo vinculado al del personaje, logró construir una sólida carrera, sobre todo en teatro musical, también con papeles más que relevantes en cine y televisión.

El éxito del musical hizo que trabajara en obras como Travesties, escrita por el prestigioso dramaturgo Tom Stoppard, y que estuvo representándose en Londres y Nueva York de 1975 a 1976. También triunfó dando vida a Mozart en la versión de Amadeus que se pudo ver en Broadway en 1980, y por el que logró la primera de sus tres nominaciones al premio Tony. La segunda llegaría en 1993, cuando Curry interpretó a Alan Swann en la versión musical de Broadway de My Favourite Year. Fue dando vida Rey Arturo en el Spamalot del West End entre 2005 y 2007 cuando sumó su tercera y última nominación de un premio que nunca logró.

En cine su rostro anguloso lo hizo perfecto como villano de títulos como Congo, Los tres mosqueteros, donde interpretó al Cardenal Richelieu en el filme de Stephen Herek y con Charlie Sheen, Kiefer Sutherland y Chris O'Donnell como los míticos espadachines, o como el demonio Darkness (El señor de la oscuridad) en Legend, la epopeya de fantasía dirigida por Ridley Scott y donde, como en IT, tuvo que pasar por largos procesos de maquillaje. Otros de sus papeles más emblemáticos incluyen el doctor Yevgeniy Petrov en La caza del octubre rojo (1990) y Long John Silver en La isla del tesoro de los Muppets (1996).

Curry, que nació en Grappenhall (Cheshire) en 1946, acudió a la Lymm High School, pero tras la muerte de su padre a causa de una neumonía en 1958, su familia se trasladó al sur de Londres. Allí acudió a la Kingswood School en Bath, donde se formó en su talento como cantante y destacó por su voz de soprano, aunque siempre tuvo claro que era en la interpretación donde quería centrarse. Finalmente pudo unir sus dos talentos convirtiéndose en uno de esos todoterrenos que son capaces de sostener sobre sus hombros, y su voz, cualquier musical de Broadway.