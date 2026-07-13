Meta retira la función para manipular con IA las fotos de otros usuarios de Instagram tras la oleada de críticas

Meta anunció que va a retirar una función de IA que permitía a los usuarios manipular las imágenes públicas de otros usuarios de Instagram, tras recibir una avalancha de críticas tanto de expertos, organizaciones de la sociedad civil como sindicatos de artistas y de los propios miembros de la plataforma.

“Nuestra intención era ofrecer una herramienta creativa útil y dar a las personas control sobre si su contenido público podía utilizarse de esta manera. Escuchamos las críticas de que esta función no cumplía ese objetivo, por lo que ya no está disponible”, expresó la corporación de redes sociales, propietaria también de Facebook y WhatsApp, en un comunicado.

Meta lanzó el pasado martes “Muse Image”, el primer modelo de generación de imágenes creado por su nuevo “Laboratorio de Superinteligencia”, un equipo en el que invirtió decenas de miles de millones de dólares. Su intención es que el modelo estuviera profundamente integrado en Instagram, por lo que iba a permitir que cualquier usuario manipulara las imágenes publicadas por los perfiles públicos de la plataforma.

Esas fotografías alteradas podrían luego publicarse en Instagram sin que su autor original tuviera que dar permiso para ello y recibiera ningún tipo de notificación, puesto que la opción venía activada por defecto. Este diseño, y el potencial impacto en la privacidad de los usuarios generaron en seguida una oleada de críticas contra Muse Image. Expertos en protección de datos avisaron que la herramienta violaba incluso las leyes europeas.

SAG-AFTRA, el mayor sindicato de actores de Hollywood, afirmó en un comunicado “cualquier cosa que no sea una aceptación clara y evidente de este tipo de usos de las imágenes de los usuarios de Instagram es inaceptable, y supone un error de cálculo absoluto de la opinión pública respecto a los peligros y daños evidentes inherentes a dicho uso”. Muchos actores y actrices reconocidos alertaron a sus seguidores de esta nueva función a través de Instagram y explicaron como desactivarla.

“Ningún nombre, imagen, apariencia, voz ni obra creativa de ninguna persona debería ser utilizada por terceros, incluidos los modelos de inteligencia artificial, sin un consentimiento claro y documentado”, coincidía la Creative Artists Agency, una de las mayores agencias de representación de talento del mundo.

Por el momento, Meta no hizo más comunicados al respecto sobre sus planes para su nuevo generador de imágenes. Su desactivación, no obstante, recuerda a lo sucedido con el generador de imágenes de Grok, la IA de X, que también tuvo que ser desactivada en apenas unos días por la red social de Elon Musk. La gran diferencia en aquel caso fue que en ese corto período de tiempo la herramienta desencadenó uno de los mayores ataques machistas de la historia vividos en estas plataformas, con más de tres millones de imágenes sexualizadas de mujeres creadas sin su permiso, incluidas las de unos 23.000 menores de edad.