El banquero Juan Nápoli defendió su derecho a la intimidad tras la difusión del video junto a Martín Insaurralde

El banquero libertario Juan Nápoli salió a responder este lunes a la difusión de un video en el que aparece junto al ex jefe de Gabinete bonaerense y ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde durante un festejo por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza en el Mundial 2026. Sin mencionar de manera directa las imágenes, el empresario reivindicó el derecho a la intimidad y cuestionó la difusión de material privado.

“El derecho a la intimidad es un derecho fundamental que protege la vida privada de las personas. Nadie puede intervenir, divulgar o acceder a aspectos personales, familiares o privados sin el consentimiento del titular”, expresó Nápoli en sus redes sociales. En el mismo mensaje sostuvo que “si una persona publica fotografías privadas en redes sociales sin autorización, puede estar vulnerando su derecho a la intimidad”.

Las declaraciones llegaron luego de que circulara un video grabado durante una reunión realizada en el departamento de Puerto Madero del empresario de la construcción Rodrigo Fernández Prieto, ex pareja de la modelo Floppy Tesouro. En las imágenes se observa a Insaurralde celebrando el triunfo de la Selección argentina junto a un grupo de empresarios, mientras fuma un habano y canta canciones vinculadas al equipo nacional.

Según trascendió, del encuentro participaron unas 25 personas ligadas principalmente a los sectores de la construcción, la arquitectura, las finanzas y el ámbito jurídico. Entre ellas se encontraba Nápoli, presidente del Banco de Valores y de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba).

La difusión del video volvió a colocar en el centro de la escena al banquero, uno de los primeros referentes del denominado “círculo rojo” que respaldó la candidatura presidencial de Javier Milei. En 2023 integró la lista de candidatos a senadores nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, aunque no consiguió una banca.

La reunión también reavivó la atención sobre la situación judicial de sus protagonistas. Insaurralde continúa siendo investigado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que Nápoli figura en otra investigación vinculada a presuntas maniobras con dólares oficiales a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el gobierno de Alberto Fernández.

En ese expediente declaró como testigo colaborador el financista Francisco Hauque, quien mencionó a Nápoli y a ex funcionarios nacionales al describir el supuesto funcionamiento de esas operaciones con divisas oficiales.

Desde el entorno del banquero sostienen que la relación con Insaurralde es exclusivamente de carácter social y privado, y remarcan que el vínculo quedó expuesto públicamente a raíz de la difusión del video de ese encuentro.

Con información de la agencia NA