Milei avanza sobre la Cámara Federal que revisa causas de corrupción como las de Adorni, $LIBRA y Andis

El Poder Ejecutivo movió una nueva pieza en la disputa por la integración de la Cámara Federal de Comodoro Py, la instancia de apelaciones que ordena o frena el destino de las causas judiciales más sensibles para el Gobierno. Javier Milei giró al Senado los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para dos de las vacantes del tribunal, en la misma semana en que uno de sus jueces actuales, Martín Irurzun, corre contra el reloj para no tener que abandonar el cargo por límite de edad.

Bertuzzi es, desde hace años, uno de los camaristas del tribunal y se anotó en el concurso por su propio puesto para poder continuar. Yadarola, en cambio, llega desde el fuero penal económico y tiene trato fluido con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques: ambos compartieron un viaje a Lago Escondido con directivos de Clarín que derivó en una imputación en Bariloche, causa que terminó archivada cuando el expediente se trasladó a los tribunales porteños.

La apertura de esas dos vacantes no es un dato menor: responde a que la Corte Suprema obligó a llamar a concurso los asientos que hasta ahora ocupaban Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, dos de los jueces que Mauricio Macri había instalado en la Cámara por decreto y cuya permanencia definitiva el propio máximo tribunal puso en duda. Bertuzzi logró quedar entre los finalistas para retener su lugar; Yadarola se postuló para el asiento que Bertuzzi dejaría vacante apenas obtenga el aval del Senado.

El otro frente abierto en ese mismo tribunal tiene a Irurzun como protagonista. El magistrado, con tres décadas en la Cámara, pidió el año pasado que se le renovara el mandato por cinco años más, tal como permite la Constitución reformada en 1994 una vez cumplidos los 75. La Casa Rosada dejó pasar el pedido sin girar el pliego correspondiente al Senado, y frente a ese silencio Irurzun fue a la Justicia: cuestionó que la reforma constitucional pudiera fijarle una fecha de vencimiento a su independencia como juez y reclamó que se frenara la aplicación de esa regla mientras se resuelve el planteo de fondo.

Los tribunales de primera y segunda instancia le dieron la espalda al reclamo, así que ahora Irurzun apunta directo a la Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, a través de un recurso extraordinario. Este lunes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo debía decidir si le da curso a ese camino o si lo traba, con un cronograma que corre en contra: el juez cumple 75 años el próximo sábado y, si no llega antes una prórroga firmada, deja el cargo de manera automática, con la vacante bajo la órbita del Consejo de la Magistratura para un nuevo concurso.

El resultado de estas dos disputas no es un detalle administrativo. Por la Cámara de Comodoro Py pasan, entre otros, el expediente por el presunto sobreprecio y direccionamiento en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad, con Diego Spagnuolo procesado; la causa $LIBRA, que tiene como investigados a Milei y a su hermana Karina por la promoción de la criptomoneda; y la pesquisa por el patrimonio de Manuel Adorni, el exvocero presidencial. De prosperar sus pliegos, Bertuzzi y Yadarola compartirían tribunal con Mariano Llorens, Roberto Boico y Eduardo Farah.

El movimiento sobre Comodoro Py se inscribe en un despliegue más amplio de Mahiques al frente de Justicia: en apenas cuatro meses de gestión llevó a 175 los pliegos girados al Senado, que ya convirtió 76 en designaciones y podría sumar otros 26 en su próxima sesión, además de los 55 nombramientos que el propio Ejecutivo resolvió por decreto. La meta oficial es llegar a 300 designaciones. En el camino, Milei también optó por no firmar al menos cuatro pliegos que ya tenían media sanción del Senado, entre ellos el de la jueza María Verónica Michelli, descartada por su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon.

A la par de Bertuzzi y Yadarola, la Casa Rosada envió otras cuatro postulaciones al Senado: Valeria Alejandra Rico y Santiago Juan Schiopetto para los Tribunales Orales en lo Criminal Federal 4 y 6 porteños, Ramiro Velasco para ese mismo Tribunal Oral 6, y Sergio Buitrago para el Juzgado Civil 26 de la Capital.