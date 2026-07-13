Milei recibe a sus legisladores en la Casa Rosada en busca de una reforma clave en el Banco Central

Resuelta la polémica tras la salida de Manuel Adorni, el Gobierno retomó la actividad, motorizó la agenda legislativa y ya piensa en la reelección del presidente Javier Milei.

Este lunes el mandatario convocó nuevamente a diputados y senadores de La Libertad Avanza para actualizar el estado de situación de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El intercambio tendrá lugar este lunes a las 15 en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada para comenzar a delimitar la estrategia que deberá darse el oficialismo si quiere aprobar el proyecto que diseña el Presidente en coordinación con el titular del organismo, Santiago Bausili, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Con varios puntos por modificar, pero sin fecha de envío al Congreso ni estimación temporaria para su tratamiento, la nueva mesa política volverá a reunirse el martes. Aún sin horario, la plana mayor del poder deberá discutir la hoja de ruta y los plazos para motorizar la actividad en el Congreso en la previa al inicio de la etapa preelectoral.

El Mundial 2026, el plazo definido por el oficialismo para adoptar las primeras definiciones, está próximo a llegar a su fin, por lo que la administración libertaria da los primeros pasos para concretar el objetivo de otros cuatro años de mandato.

“La prioridad es la reelección de Milei”, plantearon desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a esta agencia. Desde la tribu que lidera el asesor presidencial, Santiago Caputo, coinciden en la necesidad de trabajar por el mismo objetivo.

En paralelo, los alfiles negociadores con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, a la cabeza, activan los contactos con los gobernadores aliados. Tras la foto del pasado miércoles en la provincia de Tucumán, este lunes será el turno de Claudio Poggi (San Luis), quien visitará las oficinas del Ministerio del Interior a las 10.

La idea de sumar apoyos legislativos y cerrar acuerdos electorales parece tomar forma en el karinismo y parece registrar otra coincidencia con el campamento caputista.

En la agenda para la semana, Karina Milei convocó a un encuentro con legisladores libertarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires que tendrá lugar el próximo jueves para ordenar agendas. Ese mismo día, a las 19, el mandatario participará del aniversario de la Bolsa de Comercio.

Con información de agencias.