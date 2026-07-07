Investigan a la sobrina de Jésica Cirio y solicitaron medidas sobre su patrimonio

El juez Luis Armella pidió una serie de medidas contra Priscila Diana Ferrante, la sobrina de Jésica Cirio, con el objetivo de conocer en profundidad su patrimonio y poder establecer si fue testaferro de la mediática, de Martín Insaurralde o de su ex pareja, Ariel Heber Russo.

Fuentes del caso que se solicitó un abanico de medidas sobre el patrimonio de Ferrante con los que se buscará establecer posibles adquisiciones de bienes sospechosos. Estas averiguaciones se lograrán con el levantamiento del secreto fiscal y bancario, que permitirá saber si en algún momento fue testaferro.

Ferrante no está imputada ni investigada en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que tiene en la mira a Insaurralde y Cirio, pero sí estuvo investigada en el caso contra Heber Russo, quien será juzgado por emitir facturas truchas y tener negociados con la Municipalidad de Lomas de Zamora.

En dicha pesquisa la mujer fue sobreseída al determinar que solo tenía un auto que le había regalado quien por entonces era su pareja, pero ahora la profundización de la investigación podría modificar el escenario procesal.

Quién es Priscila Ferrante

La mujer, de 33 años, es hija de Verónica Mestre, la medio hermana de Cirio que fue hallada muerta en su domicilio en 2025. Desde hace años mantiene una relación muy cercana a la conductora y habría sido quien la presentó con Insaurralde, con quien luego se casó y tuvo una hija. Su nombre resonó en el último tiempo y ahora la Justicia analiza si en su poder tiene varios inmuebles que generan sospechosa sobre su adquisición.

Con información de la agencia NA