El Gobierno admite que le mantiene una custodia policial a Adorni “por motivos de seguridad”

Manuel Adorni ya no es funcionario público pero tiene custodia policial por decisión de Javier Milei. Así lo reconoció este martes el Gobierno a través del vocero presidencial, Adrián Ravier, en su conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El portavoz admitió que el exjefe de Gabinete tiene guardaespaldas “por motivos de seguridad”. La expresión de Ravier fue escueta ante una pregunta periodística: “Por motivos de seguridad por ahora se mantienen la custodia”.

Las preguntas sobre Adorni no terminaron allí. Consultado acerca de si la Casa Rosada había impulsado algún tipo de investigación administrativa tras la salida del exjefe de Gabinete, Ravier negó que exista una pesquisa paralela a la judicial y dejó en claro que el Gobierno no tiene previsto revisar internamente lo ocurrido.

“Estas personas tienen que declarar en la Justicia. No tenemos internamente en Casa Rosada un mecanismo aparte del que lleva adelante la Justicia, que interrogará y llevará adelante todo”, respondió el vocero, que evitó hacer cualquier valoración sobre la causa.

En ese mismo intercambio, Ravier rechazó que la continuidad de la custodia implique un trato de privilegio para quien ya no integra el Poder Ejecutivo. “Este gobierno no es casta. Este gobierno gobierna para la gente”, afirmó, aunque evitó explicar cuáles son los riesgos específicos que justifican mantener el operativo de seguridad dispuesto para su antecesor.

Desde que abandonó el Gobierno, Adorni optó por un perfil extremadamente bajo. Su última aparición pública fue el martes pasado, durante la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Finalizada la ceremonia, dejó Balcarce 50 en una camioneta oficial y, acompañado por su custodia, recorrió los nueve kilómetros que separan la sede del Poder Ejecutivo de su departamento en Caballito.

En la Casa Rosada creen que, mientras avance el expediente por presunto enriquecimiento ilícito, el exfuncionario concentrará buena parte de su tiempo en su casa de Indio Cuá, un country de Exaltación de la Cruz. Esa propiedad también forma parte de la investigación judicial: allí, según la causa, se invirtieron unos US$245.000 en efectivo para realizar refacciones, construir una pileta climatizada y una cascada ornamental.

Adorni dejó su caro hace diez días cuando renunció en medio de la investigación que lleva adelante la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito. Tiene prohibido salir del país. Así lo determinó el juez federal Ariel Lijo a instancias del fiscal Gerardo Pollicita, señalando que el exfuncionario deberá requerir una “autorización expresa” si tiene intenciones de realizar un viaje al exterior. La Justicia ya no confía en Adorni y analiza que hay un fuerte peligro de “fuga inminente”.

Las restricciones continúan

La salida de Adorni tampoco modificó el esquema de restricciones que el Gobierno impuso en la Casa Rosada durante los últimos meses. Las limitaciones para la circulación de periodistas dentro de Balcarce 50 continúan vigentes y el acceso a distintos sectores del edificio sigue sujeto a autorizaciones especiales, una política que comenzó durante la gestión del exvocero y que el equipo de Adrián Ravier decidió mantener sin cambios.

Lejos de marcar un cambio de etapa, el desembarco de actual portavoz consolidó la continuidad del esquema comunicacional que había diseñado Adorni. Aunque cambió el nombre del vocero, la estrategia de control sobre el acceso a la información y sobre la dinámica cotidiana de la Casa Rosada permanece prácticamente intacta.

MC/PL