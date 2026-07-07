Varias explosiones sacuden Damasco cerca del hotel donde se aloja Macron y dejan 18 heridos

Varios artefactos explosivos estallaron y dejaron al menos 18 heridos este martes en la capital de Siria, Damasco, cerca de un hotel en el que el presidente francés, Emmanuel Macron, tenía previsto alojarse durante su visita oficial al país, según una fuente de seguridad a la agencia Reuters. Testigos consultados por la agencia confirmaron las explosiones, que también asevera la televisión oficial Al Ijbariya. Macron no modificó su agenda por el suceso. “El programa continúa”, señalaron a EFE fuentes de la Presidencia francesa.

El presidente francés había salido del hotel poco antes de las explosiones en dirección al palacio presidencial, donde mantenía una reunión con el presidente Ahmed al Sharaa, según infomó un equipo de la agencia AFP en Damasco.

El Ministerio del Interior sirio informó en un comunicado reproducido por la agencia de noticias oficial SANA que los dos artefactos explosivos habían sido detectados por las Fuerzas de Seguridad Interna durante operaciones sobre el terreno.

Según el medio estatal, unidades especializadas comenzaron a aplicar las medidas necesarias para desactivar los explosivos, pero ambos detonaron mientras se preparaban para llevar a cabo esa operación.

Tras las explosiones, las fuerzas de seguridad establecieron un cordón de seguridad en la zona para proteger a la población, mientras equipos especializados iniciaron labores de inspección y protección del lugar.

El Ministerio del Interior añadió que el punto donde se produjeron las detonaciones se encuentra fuera del perímetro de seguridad establecido para la residencia de Macron, y que el incidente no supuso ninguna amenaza directa para el mandatario francés ni para el desarrollo de su visita oficial, que continúa según lo previsto.

Según la televisión oficial Al Ijbariya, las explosiones tuvieron lugar cerca del hotel Four Seasons de Damasco y las fuerzas de seguridad comenzaron una operación de peinado e identificación, sin que se haya informado de momento de víctimas.

“Una fuente de seguridad informó a Al Ijbariya que dos artefactos explosivos improvisados detonaron en Damasco y que las fuerzas de seguridad internas están realizando búsquedas para identificar a los responsables”, afirmó el medio oficial.

Según las mismas fuentes, las explosiones fueron causadas por dos bombas de fabricación casera, como la que detonó el pasado jueves en una cafetería frecuentada por abogados en Damasco, cerca del Palacio de Justicia, y provocó la muerte de 10 personas e hirió a 21.

Las autoridades cortaron las carreteras cercanas. Macron llegó este lunes a Siria y es el primer líder europeo que visita Damasco desde que el presidente Bashar al Asad fue derrocado.

Macron defiende una Siria “soberana y plural”

En un mensaje en X después del atentado, Macron aseguró que “nada podrá sofocar la aspiración de los sirios a vivir en una Siria plenamente soberana, segura, plural y unida”. “He conocido esta mañana Siria en toda su diversidad. He visto dignidad, coraje y determinación. Mi visita continúa”, escribió el mandatario francés mientras proseguía su agenda oficial.

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