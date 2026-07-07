La Fiscalía pidió dos años de prisión para el exsenador Edgardo Kueider por tentativa de contrabando

La Fiscalía de Paraguay solicitó una pena de dos años y dos meses de prisión para el exsenador nacional Edgardo Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel Costa, en el juicio que ambos enfrentan por el delito de tentativa de contrabando.

El pedido fue formulado por el fiscal Ysrael Villalba ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción.

Según la acusación, la pena solicitada es inferior al máximo previsto para ese delito porque la maniobra investigada no llegó a consumarse. La Fiscalía sostiene que ambos intentaron ingresar al país con dinero en efectivo sin realizar la declaración aduanera obligatoria.

La defensa, en cambio, pidió la absolución. Sus abogados argumentaron que el transporte de dinero en efectivo no constituye el objeto material del delito de contrabando, mientras que Kueider reiteró ante el tribunal que es inocente.

El caso

La causa se originó en diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel Costa fueron interceptados en el Puente Internacional de la Amistad, mientras intentaban ingresar a Ciudad del Este con US$ 211.000, $646.000 y 3,9 millones de guaraníes en efectivo ocultos en una mochila y sin declarar ante la Aduana, de acuerdo con la acusación.

Desde entonces, ambos cumplen prisión domiciliaria en Asunción. En caso de una eventual condena, el tiempo que permanecieron privados de la libertad será computado a su favor.

En paralelo, la Justicia paraguaya también los investiga por la presunta adquisición irregular de seis departamentos y seis cocheras en Asunción, bienes que fueron embargados en el marco de esa investigación.

La causa en Argentina

Además del proceso que enfrenta en Paraguay, Kueider es investigado en Argentina por presunto lavado de dinero, en una causa a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

La magistrada solicitó su extradición, un pedido que recibió el aval de la Fiscalía paraguaya. Sin embargo, el traslado solo podrá concretarse una vez que concluyan los procesos judiciales que el exsenador tiene pendientes en ese país.

En ese contexto, la Cámara Federal de San Martín rechazó el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa de Kueider. Si finalmente es extraditado, quedará detenido al ingresar a la Argentina.

Con información de NA