Milei y Villarruel se cruzarán en el acto oficial del 9 de Julio en Tucumán

Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a coincidir en un acto público, esta vez en los festejos oficiales por el Día de la Independencia, que se realizarán el miércoles y el jueves en la Casa Histórica de Tucumán. El encuentro llega apenas veinte días después del acto por el Día de la Bandera, en Rosario, donde el Presidente y la vice ni siquiera se saludaron.

Ambos participarán de la vigilia de la noche del miércoles y del homenaje a los próceres que declararon la Independencia en 1816. Nada indica, sin embargo, que la distancia entre ambos vaya a modificarse: el clima de desaire que el Gobierno mantiene hacia la vice —nadie la saludó en el acto de Rosario— se repetiría también en Tucumán. Milei llegará a la provincia alrededor de las 23 y se dirigirá a la Casa Histórica, donde daría su discurso pasada la medianoche, ya en los primeros minutos del jueves 9.

Lo acompañará buena parte de su gabinete y, hasta el momento, confirmaron su presencia once gobernadores aliados del oficialismo en el Congreso, varios de los cuales participaron la semana pasada de la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete. Villarruel, en cambio, llegará invitada por el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y viajará solo con un reducido equipo propio.

La relación entre el Presidente y su vice viene deteriorándose desde hace más de un año. El quiebre quedó expuesto en episodios como el Tedeum del año pasado en la Catedral Metropolitana, donde Milei no la saludó, o la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo, cuando ambos se ignoraron pese a estar a centímetros. La tensión llegó a un punto máximo cuando el Presidente calificó a Villarruel de “bruta traidora” en un acto de La Derecha Fest, en medio de la discusión por la reforma previsional y la emergencia en discapacidad que impulsó la oposición en el Congreso.

El enfrentamiento tiene además un capítulo protagonizado por el exjefe de gabinete Manuel Adorni, cuya frase “no forma parte del Gobierno” resumía la marginación de Villarruel de las mesas de decisión oficiales. La vicepresidenta respondió en distintas ocasiones con ironías sobre las causas judiciales que investigan a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y dádivas.

El contraste es notorio respecto del 9 de julio de 2024, cuando Milei y Villarruel compartieron un desfile militar arriba de un tanque Tam, en lo que fue la última actividad conjunta antes de que se profundizaran las acusaciones cruzadas de traición.