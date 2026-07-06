Trump celebra que la FIFA haya retirado la tarjeta roja al delantero de Estados Unidos tras una llamada de la Casa Blanca a Infantino

Estados Unidos es el anfitrión principal del Mundial de fútbol 2026. Juega todos sus partidos en casa y es el país con más árbitros en la competición -pese al cuestionable nivel de sus colegiados-. Y, ahora, ya es el protagonista de la principal polémica arbitral de lo que va de Mundial. Y acaban de comenzar los cruces de octavos de final.

Según informa la agencia estadounidense Associated Press, la Casa Blanca realizó una llamada a la FIFA para pedir a su presidente Gianni Infantino la revisión de la tarjeta roja a Folarin Balogun, de acuerdo con una fuente anónima que conocía esta llamada. Esta fuente citada por AP no ofreció detalles sobre quién hizo la llamada o en qué momento se produjo.

La FIFA, en un comunicado oficial, hizo público en la tarde de este domingo que el delantero Folarin Balogun podrá disputar el partido de EE.UU. frente a Bélgica después de que se haya suspendido la sanción de un partido que pesaba contra él.

El delantero de 25 años recibió una tarjeta roja directa y fue expulsado en los minutos finales del encuentro frente a Bosnia y Herzegovina el pasado miércoles por un duro planchazo sobre la pierna de apoyo del defensor Tarik Muharemovic, una sanción que conlleva automáticamente un partido de suspensión, según el artículo 10.5 de las reglas del Mundial de la FIFA.

Esta sanción, que no puede ser apelada por parte de los equipos, suponía la exclusión del delantero estadounidense, que es por el momento el máximo goleador de los norteamericanos con tres tantos. Sin embargo, la FIFA ha comunicado que podrá disputar el encuentro frente a Bélgica y que su exclusión ha sido suspendida.

En un comunicado, la FIFA explica que su comité disciplinario ha tomado la decisión, “en línea con el artículo 27 del código disciplinario de la FIFA”, de suspender la implementación de la suspensión de un partido durante un periodo de un año. Si el delantero cometiera otra infracción de naturaleza y gravedad similar durante el próximo año, la suspensión se revocaría.

No demoró ni una hora el presidente de EE.UU., Donald Trump, en agradecer la decisión, que no llega exenta de polémica. “¡Gracias a la FIFA por hacer lo que era correcto, y revertir una gran injusticia!”, exclamaba en un breve mensaje.

La Federación de Bélgica, “estupefacta”

La Federación de Fútbol de Bélgica reaccionó “con estupefacción” en un comunicado oficial a la decisión de la FIFA de permitir al delantero Balogun participar en el partido de octavos de final de este lunes 6 de junio.

La Federación belga recuerda que, pese a que la FIFA fundamenta su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, el artículo 66.4 del mismo reglamento que rige los mundiales de la FIFA estipula que una tarjeta roja “conlleva automáticamente la suspensión para el siguiente partido”. Y añade que esto va “en consonancia con todas las tarjetas rojas mostradas anteriormente en esta Copa Mundial de la FIFA”.

En el comunicado, la institución futbolística belga asegura que esta decisión “contradice directamente lo dispuesto en el Reglamento de la Competición de la Copa Mundial de la FIFA 2026” y especifica que afecta al artículo 10.5, que establece que “si un jugador o un miembro del cuerpo técnico es expulsado como consecuencia de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), quedará automáticamente suspendido para el siguiente partido de su equipo. Asimismo, podrán imponerse sanciones adicionales”.

Los belgas insisten además en que el carácter automático de la suspensión tras una tarjeta roja fue “reiterado explícitamente” en una circular (la nº 16) emitida por la propia FIFA el 12 de mayo de este año a todas las naciones participantes. La federación del país europeo detalla además que esta norma se recuerda también en todas las reuniones de coordinación de partidos previas a los encuentros de la Copa del Mundo, así como en todas las presentaciones de los talleres de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Con el fin de proteger los derechos legítimos de todas las naciones participantes y defender los principios generales del juego limpio en nuestro deporte —tanto en la actualidad como en futuras ediciones de la Copa Mundial de la FIFA—, la KBVB está llevando a cabo un análisis exhaustivo de este asunto”, termina el comunicado.

La UEFA cree que se ha cruzado una línea roja

En un comunicado oficial hecho público este lunes, el organismo de gobernanza del fútbol europeo, la UEFA, considera que la decisión tomada el domingo de suspender durante un año la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja directa mostrada al jugador estadounidense Folarin Balogun “ha cruzado una línea roja”.

La UEFA señala que el fútbol, como cualquier otro deporte, “se basa en normas”, que describe como “la base de una competición justa, honesta y transparente”. Aunque reconoce que, en ocasiones, las normas están “abiertas a la interpretación”, señala taxativamente que “en este caso, no”. “Una suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un órgano competente para su aplicación”, defiende el organismo europeo, que añade que es un principio “consagrado en el reglamento, que no puede ser objeto de excepciones, y mucho menos en pleno desarrollo de un torneo en el que otros muchos jugadores se han encontrado en la misma situación y han cumplido su suspensión con normalidad”.

“Cuando los guardianes de las normas ya no garantizan su certeza, la integridad del juego queda en entredicho y se socava la credibilidad de una competición”, llega a afirmar el comunicado de la UEFA, que critica que esta decisión “sienta un precedente en el torneo en curso” y avisa que situaciones similares “exigirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición”.

La UEFA apunta también que el fútbol es “el deporte más querido del mundo” porque, además de “hermoso”, se juega en todas partes “con las mismas reglas”. Y señala que un torneo “nunca es un caso aislado” y que, si el torneo en cuestión es el Mundial, “tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas para el deporte en su conjunto”. La UEFA además expresa su “incredulidad” frente a una decisión “sin precedentes, incomprensible e injustificable”.

Contenido publicado por El Rastreador, para elDiario.es.