Santiago Caputo y la vicegobernadora de Mendoza encabezan una ola racista a partir del Mundial

El Mundial 2026 reveló el perfil racista del oficialismo. Santiago Caputo, el principal asesor de Javier Milei, y Hebe Casado, vicegobernadora de la Mendoza que gobierna el filo libertario Alfredo Cornejo, publicaron mensajes discriminatorios en redes sociales tras el cruce entre Francia y Paraguay del sábado pasado.

El primer episodio se produjo el sábado, tras la eliminación de Paraguay a manos de Francia en los octavos de final del torneo. Casado, segunda del gobernador radical, saludó primero a la selección sudamericana con un “muy bien Paraguay” para luego cuestionar al capitán francés, autor del gol de penal que definió el encuentro: “El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe”, escribió la funcionaria.

Casado no borró el mensaje ni pidió disculpas: ante los cuestionamientos, respondió a un usuario que la trató de “bruta” con otra frase que profundizó su mirada: “Solo las personas inteligentes entienden el sarcasmo. Saludos”. La vicegobernadora, médica de profesión y que se define en sus redes como “liberal antes que estuviera de moda”, saltó del PRO a La Libertad Avanza en mayo del año pasado. No es la primera vez que sus declaraciones generan revuelo: en abril de 2025 calificó de “hobbies” a carreras universitarias en medio del recorte presupuestario a las universidades, y en 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, había deseado que el entonces presidente contagiara coronavirus a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El segundo mensaje llegó este domingo, de la mano de Santiago Caputo. El asesor, que no ocupa un cargo formal en el Gobierno pero es considerado el principal estratega de Milei y mantiene su vínculo con el Estado a través de una contratación, escribió en su cuenta personal: “Que piedra se volvió ser negro. Es culpa de Hollywood. Las advertencias fueron debidamente presentadas”. La publicación fue hecha justo luego del partido que Brasil perdió ante Noruega por 2-1.