En Diputados piden al Gobierno que informe sobre la negociación para prorrogar el contrato de aeropuertos

El diputado socialista Esteban Paulón pidió este jueves que el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), “informe con carácter urgente sobre el estado actual de la concesión otorgada a Aeropuertos Argentina y sobre la existencia de actos administrativos, acuerdos o actuaciones administrativas vinculadas a eventuales modificaciones, readecuaciones o extensiones contractuales de la misma”. El pedido fue elevado después que La Nación y elDiarioAR publicaran que el gobierno de Javier Milei había firmado el año pasado un acta acuerdo para que, en lugar de llamar a licitación cuando venza en 2038 la concesión por 40 años con la empresa de los Eurnekian, se prorrogue ahora el contrato hasta 2056, con opción a extenderlo incluso a 2066.

“En particular, se solicita: 1. Informe la fecha de vencimiento del contrato de concesión vigente y detalle, en orden cronológico, todas las prórrogas o extensiones de plazo aprobadas, indicando instrumento legal, fecha de dictado y autoridad interviniente”, redactó Paulón. El convenio original de los 35 aeropuertos era por 30 años con alternativa de prórroga por otros diez. Esa extensión ya fue otorgada por el anterior gobierno peronista en 2000, con el argumento de que la pandemia había afectado la ecuación económica de los aeropuertos, y por eso ya se alargó entonces el negocio de 2028 a 2038. En 2025, con el mismo argumento del Covid-19, el entonces presidente del Orsna, Facundo Leal, firmó el acta acuerdo para llegarlo a 2056, con opción a 2066, pero antes de que Milei lo ratificara, aquel exfuncionario cayó preso por presunta corrupción y su sucesora, Noelia Ruiz, lo dejó sin efecto pero aclaró que lo tomaría como antecedente de trabajo para un futuro convenio, según consta en una acta de una renión secreta del Orsna. De hecho, ella misma había ratificado aquel acta acuerdo cuando en 2025 era vicepresidenta de este organismo.

“2. Informe si se ha dictado acto administrativo que disponga la prórroga prevista en el artículo 2° del Decreto 375/1997, indicando su fecha, alcance y notificación al concesionario”, preguntó en su segundo término Paulón. La concesión original fue del gobierno de Carlos Menem. “3. Informe si se han otorgado otras prórrogas o extensiones contractuales no comprendidas en los incisos anteriores, indicando su instrumento legal de aprobación y el fundamento jurídico invocado. 4. Informe si existe algún 'acta acuerdo de readecuación contractual' o instrumento equivalente relacionado con la concesión, difundido públicamente o registrado en instancias administrativas y, en su caso, remita copia íntegra del mismo, e indique su estado jurídico”.

“5. Informe si existen negociaciones administrativas en curso vinculadas a la modificación, readecuación o extensión del contrato de concesión del Sistema Nacional de Aeropuertos”, insistió el diputado por Santa Fe. “6. Informe el encuadre jurídico invocado para la readecuación, extensión o modificación del contrato de concesión del Sistema Nacional de Aeropuertos en el marco de la Ley 27.742 y la Ley 17.520, indicando los actos administrativos dictados que lo sustenten y si dichos actos dispusieron una extensión del plazo concesional sin requerir un nuevo procedimiento de selección pública”, se refirió a la ley Bases, que permitió renegociar los contratos de la otra norma, la de obra pública. En el acta acuerdo de Leal con Aeropuertos Argentina, se invoca que la concesión de este negocio, por tratarse de inversiones en infraestructura, debe considerarse una obra pública y, por tanto, podría extenderse el contrato y no llamarse a licitación, como sí se hizo con otros licencias vencidas, como la hidrovía del río Paraná y las hidroeléctricas del Comahue.

Ayer, otro diputado, el peronista Rodolfo Tailahde, volvió a escribir en la red social X sobre la renegociación entre el gobierno de Milei y el grupo de su exempleador Eduardo Eurnekian. :El corrupto Milei no sólo le va a entregar a su ex patrón la concesión de los aeropuertos hasta 2066: también va a regalar la participación del Estado en la compañía. Efectivamente, el contrato clandestino que firmaron el 26 de septiembre pasado el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, y el reo presidente del ORSNA Leal (el de los dos palos verdes y la falopa en la casa) acordó 'la venta de la participación accionaria del Estado Nacional en la sociedad concesionaria'“. ”La privatización de la parte del Estado en Aeropuertos Argentina (el 15%) se hizo mediante negociaciones y acuerdos secretos e ilegales. No informaron al Congreso, ni a la opinión pública, y hasta las reuniones fueron clasificadas como 'secretas'.“

“Hoy los directores por el Estado son Federico Furiase (el secretario de Finanzas, que además recibió un hipotecario de $300 millones del Nación) y ese delincuente que se hace llamar Juan Pazo (ex titular del ARCA)”, apuntó Tailhade el exresponsable de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. “Pazo condujo y conduce las negociaciones junto a Leal, con el apoyo de una funcionaria muy, pero muy (pero muy, eh!) cercana a Pazo, de quien ya les hablaré. Milei iba a ratificar el acuerdo en medio del Mundial, pero la firma se frenó por la detención de Leal, y ahora están esperando que se disipe la tormenta para sacarlo con la firma de alguien que no esté preso. Vamos a seguir el tema, pese al silencio atronador que la pauta provoca en los medios”, cerró Tailhade.

Ante la consulta de elDiarioAR, ni el Gobierno ni Aeropuertos Argentina ha comentado hasta ahora sobre las reacciones de los diputados opositores.

AR/MG