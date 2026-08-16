De fracaso en taquilla a película de culto del cine infantil: 30 años del estreno de ‘Matilda’

En agosto de 1996 llegaba a los cines en Estados Unidos y Canadá. Es por eso por lo que se cumplen 30 años de ‘Matilda’, una de las adaptaciones cinematográficas más conocidas de historias de Roald Dahl. Si bien fue un fracaso en la taquilla al no superar su presupuesto, actualmente es una película de culto que traspasó generaciones.

Dirigida por Danny DeVito, con guion de Nicholas Kazan y Robin Swicord, ‘Matilda’ fue la adaptación de la novela de Roald Dahl, del mismo nombre. DeVito realizó también el papel del padre de la niña protagonista, y la madre fue la que era entonces su mujer, Rhea Perlman, siendo así matrimonio también en la vida real y en la película.

Con el paso de los años, y tres décadas después, la película de ‘Matilda’ se convirtió en una película de culto y una de las más influyentes del cine para niños, especialmente por un mensaje de una sociedad de consumo rápido y de superficialidad. Y es que en la niña protagonista se pueden apreciar elementos como la falta de atención emocional, los valores cuestionables de su familia y con los libros como ese lugar de consuelo al no verse conectada.

A diferencia de la novela, la película se desarrolla en esos años 90 en los que se estrenó y en Estados Unidos, todo un acierto que terminó con conectar con esa generación que creció y la hizo ver a sus hijos. Uno de sus aciertos fue también la malvada, con la profesora Trunchbull interpretada por Pam Ferris, que reflejó lo que Dahl había descrito en su novela.

La película, estrenada en el verano boreal de 1996, no tuvo la buena recepción que se esperaba y apenas recuperó 34 millones de dólares de los 38 que costó, en parte porque la época veraniega resultó no ser la más idónea para esta historia, a la que, sin embargo, las décadas hicieron justicia.

Qué fue de Mara Wilson, la ‘Matilda’ de la vida real

Una de las mayores preguntas tres décadas después es que fue de su protagonista, de Mara Wilson, la actriz que interpretó a Matilda, que entonces tenía apenas 9 años, pero ya era conocida para el público, que la había conocido en ‘Sra. Doubtfire’ y ‘Milagro en la calle 44’.

Mara Wilson fue una de las actrices infantiles de los años 90 que se vio afectada por la fama temprana. De hecho, estaba rodando ‘Matilda’ cuando su madre falleció de cáncer de mama, lo que llevó a su temprana retirada en 2000. La interprete reconoció que la presión estética y su falta de interés de encajar en los moldes de Hollywood le llevaron a querer dejar la profesión. Así, se graduó en la Universidad de Nueva York y se dedicó a la escritura de ensayos, obras de teatro y libros, además de ser narradora de audiolibros y actriz de voz.

Dónde se puede ver la película ‘Matilda’

La película ‘Matilda’ de 1996, con Danny DeVito y Mara Wilson, se encuentra actualmente disponible en streaming en Argentina y se puede ver con una suscripción de Prime Video.