De cara a las elecciones 2027, Santilli y Caputo buscaron reforzar el vínculo con gobernadores aliados

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajaron este viernes a Catamarca, donde mantuvieron un encuentro con el gobernador local, Raúl Jalil, y su par de Santiago del Estero, Elías Suárez. Durante la jornada, los funcionarios firmaron acuerdos vinculados con obras de infraestructura y avanzaron en la delegación a Catamarca de la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales.

Uno de los principales puntos de la agenda fue la firma del convenio para poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, un proyecto destinado a ampliar el acceso al agua potable y mejorar las condiciones para el desarrollo productivo en localidades del este de Catamarca y Santiago del Estero.

La visita había sido prevista originalmente para la semana anterior, pero debió postergarse debido a las condiciones meteorológicas que afectaban a la región.

Del encuentro también participaron el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria; el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann, y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

Tras la firma de los acuerdos, Santilli y Caputo brindaron una conferencia de prensa junto a los mandatarios provinciales. El ministro de Economía destacó la importancia de avanzar en una agenda de trabajo con las provincias y sostuvo que uno de los objetivos de la gestión es fortalecer un modelo de gobierno federal.

“El objetivo de nuestro Gobierno es hacer un gobierno mucho más federal, que no esté centrado en Buenos Aires, sino que cada provincia tenga la posibilidad de explotar sus recursos y que esos recursos favorezcan a los gobernadores para que puedan generar más trabajo y dar una mejor calidad de vida a la gente”, afirmó Caputo.

Santilli, en tanto, aseguró que desde el Gobierno nacional trabajan para “corregir esas asimetrías” y sostuvo que buscan que “el Norte vaya hacia adelante fuertemente, en el marco del equilibrio que vivimos en nuestro país”.

Una obra para Catamarca y Santiago del Estero

La Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta contempla la construcción de dos plantas potabilizadoras y aproximadamente 50 kilómetros de acueductos. La obra alcanzará a unos 35.900 habitantes de Catamarca y Santiago del Estero. El proyecto será financiado mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y demandará una inversión estimada en $99.769 millones. El plazo previsto para su ejecución es de 36 meses.

Además de ampliar el abastecimiento de agua para los hogares, la infraestructura busca mejorar la disponibilidad del recurso para productores de una región que enfrenta dificultades estructurales para acceder al agua.

La iniciativa había sido solicitada formalmente por los gobiernos de Catamarca y Santiago del Estero al Gobierno nacional en enero de 2025. Durante ese año se avanzó con el proceso licitatorio internacional y se realizó la apertura de ofertas. Con la firma del convenio, Nación y las provincias quedaron en condiciones de avanzar en las distintas etapas para concretar el proyecto.

Santilli destacó que la obra se enmarca en la búsqueda de compatibilizar el desarrollo de infraestructura con el equilibrio de las cuentas públicas. “Equilibrio fiscal e infraestructura no son conceptos contrapuestos. La Argentina necesita infraestructura para crecer y desarrollarse, pero tenemos que hacerla de manera sostenible: con inversión del sector privado y financiamiento de los organismos multilaterales a tasas competitivas y a largo plazo”, sostuvo.

Durante la visita también se firmaron acuerdos para delegar en Catamarca la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales. La medida forma parte de una agenda que el Gobierno nacional viene desarrollando con diferentes provincias para avanzar en el mantenimiento y la ejecución de obras sobre rutas nacionales. El esquema ya tuvo antecedentes recientes con Santa Fe y San Juan y se suma a las conversaciones entre la Nación y los gobiernos provinciales en torno a la infraestructura y la distribución de recursos. En el caso de Catamarca, además, la agenda de trabajo incluye la discusión sobre deudas recíprocas entre el Estado nacional y la provincia.

Un nuevo acercamiento con los gobernadores

La presencia conjunta de Santilli y Caputo en Catamarca también se inscribe en el acercamiento que el Gobierno nacional busca profundizar con los gobernadores considerados dialoguistas. El jefe de Gabinete participó esta semana de un encuentro del Consejo Federal del Norte Grande en Misiones, donde se reunió con mandatarios de distintas provincias de la región. La agenda estuvo atravesada por reclamos vinculados con infraestructura, obras y subsidios.

La Casa Rosada busca fortalecer los vínculos con los gobernadores de cara a las negociaciones legislativas y a los proyectos que el Poder Ejecutivo pretende impulsar en el Congreso. Entre las iniciativas que forman parte de esa agenda aparecen la reforma política, que contempla modificaciones vinculadas con las PASO, y cambios en la Carta Orgánica del Banco Central.

El acercamiento con las provincias también se desarrolla en paralelo a los contactos que el oficialismo comenzó a mantener con sectores del PRO con vistas a un eventual acuerdo electoral para 2027.

En ese escenario, la visita de Santilli y Caputo a Catamarca combinó una agenda institucional y de infraestructura con una señal política hacia los mandatarios provinciales. El objetivo planteado por el Gobierno nacional es avanzar en proyectos considerados prioritarios sin abandonar el equilibrio fiscal y mediante financiamiento de organismos multilaterales.

La jornada terminó así con acuerdos concretos para el desarrollo del Acueducto Albigasta y la transferencia de la gestión de determinados tramos de rutas nacionales, en el marco de una estrategia de la Casa Rosada para profundizar su relación con las provincias.