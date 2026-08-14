Día Mundial del Lagarto: ¿por qué se celebra el 14 de agosto?

El 14 de agosto se homenajea a un tipo de reptil muy conocido en todo el mundo, que posee más de 3.000 especies. Se celebra el Día Mundial del Lagarto.

La principal finalidad de esta efeméride es la de dar a conocer la importancia de las especies de lagarto, así como las amenazas que afronta, tales como el tráfico de fauna.

Los lagartos o lacertilios (reino Animalia orden Squamata) son reptiles pertenecientes al grupo parafilético de escamosos (iguanas, varanos, coritofánidos, camaleones, lagartijas, geckos, entre otros).

Tienen el cuerpo y la cola alargada, su piel es escamosa y sus párpados son móviles. Su dieta alimenticia es a base de insectos, plantas y huevos de pequeños animales. Su tamaño varía en cada especie: entre los cinco centímetros hasta los tres metros.

El mecanismo de reproducción varía en cada especie, siendo la mayoría de ellos ovíparos. Unas 50 especies presentan reproducción asexual.

Son reptiles muy hábiles y trepadores, debido a que poseen una especie de almohadillas adhesivas o setas en los dedos de las patas. En la punta de estas almohadillas tienen unas estructuras denominadas espátulas. A pesar de ello no pueden adherirse a ciertas superficies, como el vidrio.

Poseen un agudo sentido de la vista, que les permite localizar a sus presas y les permite comunicarse entre ellas, desarrollando la visión a color.

¿Sabías Qué?

Datos curiosos e interesantes acerca de los lagartos:

Existen unas 3.000 especies de lagartos alrededor del mundo, a excepción de las regiones polares (Antártida).

Pueden oler gracias al órgano de Jacobson . Es un órgano que permite captar las moléculas en el aire y enviar la información al cerebro.

. Es un órgano que permite captar las moléculas en el aire y enviar la información al cerebro. Respiran de manera unidireccional.

Algunas especies de lagartos pueden cambiar de color.

Más de 200 especies de lagarto no poseen patas, conocidas como serpientes de cristal o luciones .

o . Existen solo dos especies venenosas: el monstruo de gila y el lagarto moteado mexicano , también conocido como lagarto escorpión. Se ubican en México, sur de Estados Unidos y otros países de Centroamérica.

y el , también conocido como lagarto escorpión. Se ubican en México, sur de Estados Unidos y otros países de Centroamérica. Poseen la capacidad de regenerar su cola.

El Dragón de Komodo es la especie de lagarto más peligrosa del mundo. Se ubica en la Isla de Komodo, en Indonesia.

es la especie de lagarto más peligrosa del mundo. Se ubica en la Isla de Komodo, en Indonesia. Uno de los mecanismos de defensa que utilizan para huir de sus depredadores es mediante el desprendimiento de su cola, la cual se sigue moviendo una vez separada de su cuerpo.

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