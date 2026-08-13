Diputados opositores piden interpelar a Caputo por el destino de los fondos del sistema vial

Un grupo de diputados presentó un proyecto de resolución para citar a interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de que concurra a la Cámara de Diputados y brinde explicaciones sobre el destino y la utilización de los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL).

La iniciativa fue impulsada por los peronistas Marina Salzmann, Cecilia Moreau, Germán Martínez, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Martín Aveiro, Jorge “Koky” Araujo y Caren Tepp, quienes solicitaron que el funcionario presente información “detallada, circunstanciada y documentada” sobre los fondos destinados al sistema vial desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la fecha de la sesión informativa.

El pedido se realiza en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional y de los artículos 204, 205 y 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que establecen los mecanismos para convocar a los ministros del Poder Ejecutivo a brindar explicaciones ante el Congreso.

Entre los principales puntos planteados, los legisladores reclaman conocer el total de recursos que ingresaron al SISVIAL desde diciembre de 2023, discriminados mes a mes. También solicitan que se detalle cuánto dinero fue efectivamente transferido y utilizado para la construcción, conservación, mantenimiento, rehabilitación y mejora de la Red Vial Nacional.

En este último caso, el proyecto pide que la información sea presentada de manera desagregada por ejercicio presupuestario, provincia, corredor, ruta, tramo y tipo de intervención.

Otro de los interrogantes está relacionado con los fondos que no hayan sido utilizados. Los diputados pretenden conocer los saldos acumulados del SISVIAL que no fueron destinados a obras, conservación o mantenimiento vial, además de su ubicación contable y financiera y su evolución mensual.

El proyecto también busca determinar si los recursos del sistema fueron colocados en instrumentos financieros. En caso de que así haya ocurrido, los legisladores reclaman que el Gobierno informe los montos involucrados, los instrumentos utilizados, las fechas de colocación y vencimiento, los rendimientos obtenidos y el destino que tuvieron esas ganancias.

Uno de los puntos centrales del pedido de interpelación apunta a establecer si fondos cuya afectación corresponde al SISVIAL fueron utilizados, computados, retenidos o administrados con el objetivo de contribuir al resultado financiero, al superávit o al equilibrio fiscal de la Administración Nacional.

En ese caso, los diputados solicitan que se explique cuál fue el fundamento jurídico, presupuestario y administrativo de la decisión y que se identifique a las autoridades y funcionarios que participaron en su adopción, instrumentación y ejecución.

El proyecto también reclama información sobre el porcentaje anual de ejecución de los recursos del SISVIAL durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026. Los legisladores quieren conocer las causas de las diferencias entre los fondos disponibles y aquellos que finalmente fueron destinados a obras y tareas de mantenimiento vial.

El último punto de la interpelación está vinculado con la seguridad vial. Los diputados preguntan si el Gobierno realizó evaluaciones sobre el impacto que la reducción de la inversión vial o la subejecución de los recursos destinados al SISVIAL podría tener sobre los niveles de siniestralidad, mortalidad y lesiones graves en las rutas nacionales.

Además de Caputo, los legisladores solicitaron que concurran a la Cámara el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy, y el secretario de Transporte, Mariano Plencovich.

Según el proyecto, la presencia de ambos funcionarios tendría como objetivo complementar con información técnica las explicaciones solicitadas al ministro de Economía, especialmente en lo referido a la ejecución de las obras y a la administración operativa del SISVIAL.

La iniciativa plantea así una serie de interrogantes sobre el manejo de los recursos destinados al sistema vial y busca que el Poder Ejecutivo precise cuánto dinero ingresó, cuánto fue ejecutado y cuál fue el destino de los fondos que permanecieron sin aplicación en obras o tareas de mantenimiento.

El proyecto deberá avanzar ahora en el ámbito de la Cámara de Diputados para determinar si la solicitud de interpelación a Caputo obtiene el respaldo necesario para concretarse.