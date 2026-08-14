YPF presentó el mayor proyecto bajo el RIGI por US$ 51.000 millones para producir y exportar GNL

YPF presentó el proyecto de inversión más grande registrado hasta el momento bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión estimada en US$ 51.000 millones. La iniciativa, denominada “Argentina LNG”, estará destinada a la producción y exportación de gas natural licuado (GNL) a partir del gas proveniente de Vaca Muerta.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que se trata de la inversión de mayor magnitud presentada hasta ahora dentro del régimen de incentivos impulsado por el Gobierno.

El proyecto será desarrollado en conjunto con la compañía italiana Eni y XRG, una empresa de Emiratos Árabes Unidos. En total, la inversión prevista asciende a US$ 51.000 millones.

“Este proyecto transformará el gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales”, sostuvo Marín al confirmar la presentación de la iniciativa.

El proyecto “Argentina LNG” apunta a avanzar en la industrialización del gas producido en Vaca Muerta y a generar una nueva plataforma de exportación de energía desde la Argentina. La iniciativa contempla la producción de GNL a partir del gas natural extraído de la formación neuquina para su posterior comercialización en los mercados internacionales.

Según informó YPF, la propuesta constituye el mayor proyecto de inversión presentado bajo el RIGI desde la puesta en marcha del régimen. El volumen de capital involucrado supera los US$ 50.000 millones y convierte a la iniciativa en una de las principales apuestas de la compañía para ampliar el desarrollo de Vaca Muerta y potenciar las exportaciones energéticas.

La participación de Eni y XRG incorpora además socios internacionales al proyecto. Eni es una compañía energética de origen italiano, mientras que XRG pertenece a Emiratos Árabes Unidos.

Con “Argentina LNG”, YPF busca avanzar sobre uno de los principales desafíos vinculados al crecimiento de la producción de gas de Vaca Muerta: ampliar la capacidad para colocar ese recurso en los mercados externos. La producción de GNL permitiría transportar el gas en forma licuada y facilitar su comercialización fuera del país.

Marín destacó la magnitud de la iniciativa y la definió como “la inversión más importante presentada hasta el momento”. El proyecto se suma a las iniciativas vinculadas con Vaca Muerta que buscan incrementar la producción de hidrocarburos y convertir el crecimiento de la actividad energética en mayores exportaciones.

Con información de la agencia NA