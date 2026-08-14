Una familia necesitó más de $1,5 millones en julio para no caer bajo la línea de pobreza

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 durante julio para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no quedar por debajo de la línea de pobreza, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El monto corresponde a un hogar compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8. La cifra representa un aumento del 2,2% respecto de junio y del 36,1% en comparación con julio de 2025.

El dato se conoce luego de que el INDEC informara este jueves que la inflación rompió en julio una corta racha de tres meses consecutivos de descenso. Después del 1,9% de junio, subió al 2,1%.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el ingreso mínimo necesario para cubrir los requerimientos alimentarios y determina el umbral de indigencia, tuvo en julio un incremento del 2,6% mensual y del 37,4% interanual. Para la familia tipo de cuatro integrantes, la CBA alcanzó los $708.016 durante el mes.

Cuánto necesitó cada tipo de familia

De acuerdo con las distintas composiciones familiares utilizadas por el INDEC para calcular las canastas, una familia integrada por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 necesitó $563.663 para cubrir la CBA y $1.245.696 para alcanzar la CBT.

En el caso del hogar de cuatro integrantes formado por un varón de 35 años, una mujer de 31, un niño de 6 y una niña de 8, los montos fueron de $708.016 para la CBA y $1.564.716 para la CBT.

Para una familia de cinco integrantes —un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años—, fueron necesarios $744.677 para cubrir la CBA y $1.645.737 para la CBT.

La CBA acumuló una suba del 20,1% en los primeros siete meses del año, mientras que su variación interanual llegó al 37,4%.

Para un adulto equivalente, el valor de la CBA se ubicó en $229.131. Ese monto funciona como referencia para establecer la línea de indigencia según la composición de cada hogar.

En tanto, la CBT registró un incremento acumulado del 19,6% en lo que va del año y del 36,1% interanual. Para un adulto equivalente, el valor de la canasta fue de $506.381, monto utilizado como referencia para determinar la línea de pobreza.

La Canasta Básica Alimentaria se calcula a partir de los requerimientos mínimos de energía y proteínas que necesita un adulto equivalente —un varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada— para cubrir sus necesidades durante un mes.

Para definir los alimentos incluidos y las cantidades, el INDEC toma como referencia los hábitos de consumo de la población relevados a través de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

La Canasta Básica Total, en cambio, incorpora además de los alimentos otros bienes y servicios necesarios para los hogares. Para calcularla, el organismo aplica el denominado coeficiente de Engel, que establece la relación entre los gastos destinados a alimentos y el gasto total observado en la población de referencia.

De esta manera, mientras la CBA determina el umbral de indigencia, la CBT establece el ingreso que necesita cada hogar para no quedar por debajo de la línea de pobreza.