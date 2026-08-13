Se acelera la discusión electoral: tras la cumbre peronista, Karina Milei recibe al PRO en la Casa Rosada

El tablero electoral aceleró sus movimientos en las últimas 48 horas. Este jueves, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de la Presidencia y armador de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, recibe en la Casa Rosada al jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y al secretario general del partido, Federico De Andreis. El encuentro es el primer paso concreto tras la conversación telefónica que este miércoles mantuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el expresidente Mauricio Macri, con el objetivo declarado de recomponer la confianza entre ambos espacios de cara a los acuerdos electorales de 2027.

El llamado entre Karina Milei y Macri trascendió como una “charla positiva” y un “primer paso”, aunque se planteó como “un paso por paso” para reconstruir el vínculo. La relación entre La Libertad Avanza y el PRO había sufrido un cortocircuito reciente, cuando Macri cuestionó en una cena en Olivos la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. A esa tensión se sumó, esta semana, el revuelo generado por los dichos del economista Miguel Boggiano, cercano a Javier Milei, quien durante el debate por la reforma del Banco Central acusó a “los macristas” de haber “utilizado el Central para estafar a la Argentina”, lo que motivó un pedido de disculpas del oficialismo y el aporte de firmas del PRO para destrabar el dictamen.

El acercamiento con el macrismo se produce en un momento en que las encuestas empiezan a inquietar a la cúpula libertaria y en que la Casa Rosada busca cerrar cuanto antes un entendimiento formal que garantice la eliminación o suspensión de las PASO, una de las prioridades que Karina Milei fijó en la mesa política que conduce. En el oficialismo consideran que, sin primarias obligatorias, aumentan las chances de que Javier Milei consiga la reelección en primera vuelta frente a una oposición fragmentada, mientras que un eventual balotaje le resultaría, según sus propias mediciones, mucho más adverso.

Ese cálculo es, precisamente, el que motorizó el otro gran movimiento político de la semana: la inesperada reunión que mantuvieron el martes, durante más de cuatro horas en el Hotel Emperador, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, junto a los gobernadores peronistas Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), el senador Gerardo Zamora y los jefes de bloque en el Congreso, Germán Martínez y José Mayans. Fue el primer encuentro cara a cara entre el gobernador bonaerense y el líder de La Cámpora desde el cierre de listas de las últimas legislativas, tras más de un año de tensión abierta entre ambos sectores.

La cumbre, convocada por Martínez y Mayans, no abordó candidaturas —pese a que al menos tres de los presentes, Kicillof, Massa y Zamora, tienen aspiraciones presidenciales— y se concentró en delinear una posición común frente al Presupuesto 2027, las transferencias a las provincias y, sobre todo, la avanzada oficialista contra las PASO. La definición central fue sostenerlas como herramienta para dirimir las diferencias internas del espacio. “Los que apoyen la eliminación o suspensión de las PASO se van a tener que hacer cargo de ayudar a Milei a tener cuatro años más de este infierno para la gente”, advirtió uno de los dirigentes presentes, en un mensaje dirigido a los gobernadores y senadores peronistas que vienen acompañando proyectos del oficialismo en el Congreso.