La cifra de muertes por el terremoto en Colombia sube día a día y hay casi 500 personas desaparecidas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó en Bogotá que había por lo menos 265 muertos como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió ese país, mientras que son 3.494 los heridos y 496 los desaparecidos, según los datos consolidados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Teniendo en cuenta la gravedad de las circunstancias que hoy aquejan a Colombia, una tragedia como esta nos obliga definitivamente a tomar medidas excepcionales para enfrentar esta crisis generada por la naturaleza”, expresó el miércoles el mandatario, en conferencia de prensa en el Palacio San Carlos, sede de la Cancillería.

Según datos de la UNGRD, el impacto del terremoto estuvo centrado en los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca, subrayó De la Espriella, y advierten que existe un gran desafío para enfrentarla debido a una grave situación fiscal.

“Luego de evaluar todas estas circunstancias, ponderarlas con el equipo económico, estamos estructurando una serie de medidas que son, sin duda, alivios temporales pero que ayudan y que tienen que ver con el pago de servicios públicos para las familias damnificadas por parte del Gobierno”, informó De la Espriella.

Además, el mandatario anunció subsidios de alquileres para quienes perdieron sus casas durante el terremoto, medidas de alivio tributario y financiero, así como apoyo para los comerciantes y pequeños empresarios más afectados.

“Le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde”, sostuvo.

De la Espriella anunció que ordenó la creación del “Fondo Milagro” que busca canalizar los aportes nacionales e internacionales y que serán destinados para la reconstrucción de vías, aeropuertos, hospitales, centros educativos, e inmuebles así como para una serie de acciones que sirvan para la reactivación económica.