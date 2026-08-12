La carta de Messi para despedir a su papá: “Tengo bastantes dudas de que vaya a seguir jugando por mucho tiempo más”

Lionel Messi despidió este miércoles a su padre, Jorge Messi, a través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram, en la que expresó el dolor por su muerte, recordó distintos momentos compartidos desde su infancia y reveló cómo atravesó los últimos meses de su enfermedad mientras continuaba compitiendo con la Selección Argentina.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”, comenzó el futbolista, que reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

Messi contó que su padre le había pedido especialmente que disputara su último Mundial y que, incluso pocos días antes del comienzo del torneo, Jorge lo alentó a continuar pese al deterioro de su estado de salud.

El capitán argentino recordó que durante la competencia esperaba permanentemente los mensajes de su padre después de cada encuentro y que, con el correr de los partidos, comenzó a comprender que su situación era cada vez más delicada. “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”, expresó.

También reveló uno de los momentos más dolorosos de aquella Copa del Mundo: Jorge Messi no pudo estar presente en la final, algo que Lionel había imaginado especialmente para compartir con él.

El rosarino admitió que jugó aquel encuentro lejos de encontrarse en plenitud física y emocional, aunque evitó contarle a su padre todo lo que estaba atravesando para no preocuparlo.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, escribió Messi, quien recordó además que durante el comienzo del torneo estuvo permanentemente pendiente de las novedades sobre la salud de su padre.

En otro tramo del mensaje, el futbolista retrocedió hasta su niñez y destacó el acompañamiento permanente de Jorge, quien lo llevaba a entrenar desde pequeño apenas terminaba de trabajar y jamás faltaba a sus partidos. Además, definió a su padre como mucho más que una figura familiar: “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento”.

Además, remarcó que seguirá transmitiéndoles a sus hijos los valores que recibió de sus padres y sostuvo que Jorge permanecerá presente especialmente en la educación de Thiago, Mateo y Ciro.

El mensaje concluyó con una despedida íntima y emotiva: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.

La carta completa

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que iba a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.“

Cuando llegué, creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabes cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabes. Hablamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí.

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa.