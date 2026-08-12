Messi regresó a Estados Unidos tras despedir a su padre en Rosario

Lionel Messi aterrizó este miércoles en Estados Unidos, luego de permanecer tres días en Rosario, provincia de Santa Fe, para acompañar a sus familiares en el último adiós a su padre Jorge.

El rosarino emprendió el vuelo durante la noche del martes desde su ciudad natal junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, con destino al aeropuerto de Fort Lauderdale.

Durante su estadía en el país, el referente de la Selección Argentina estuvo en su residencia de Funes en estricto hermetismo. Tras la triste noticia del fallecimiento de su padre a los 68 años acontecida el último sábado, sus familiares y allegados brindaron sus respetos en una ceremonia íntima realizada el domingo bajo un operativo de seguridad para preservar la privacidad de la dinastía Messi.

La decisión sobre su retorno a la actividad oficial

Con el arribo del capitán argentino a Miami, la atención se traslada ahora al plano competitivo del Inter Miami. Las “Garzas” disputará este miércoles por la noche un compromiso decisivo frente a León de México en el marco de la Leagues Cup.

Si bien la participación del rosarino no se encuentra confirmada desde el arranque, el cuerpo técnico de Guillermo Hoyos le otorgó libertad absoluta para que sea el quien defina cuándo quiere estar de vuelta en un campo de juego. De no sumar minutos en el certamen continental, se prevé que Messi acompañe a sus compañeros desde uno de los palcos del estadio.

Este mismo miércoles, el astro rosarino despidió a su papá con una conmovedora carta y sembró dudas sobre su futuro: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”.