Una fotógrafa aconseja cómo retratar un eclipse de forma segura para uno y para la cámara

Este 12 de agosto en algunas zonas de España se vivirá un fenómeno que no se observaba desde hace más de un siglo: un eclipse total de sol. Se trata de una oportunidad única, no solo para vivir cómo la luna muerde al sol, sino también para documentarlo; pero tanto para observarlo como para fotografiarlo es necesario el uso de filtros certificados.

“Para fotografiarlo no vale cualquier filtro, lo más importante es que tenga bloqueo de infrarrojos y ultravioleta”, explica la fotógrafa especializada Jessica Rojas, autora del libro ‘Astrofotografía de luna (Photoclub, 2025), que también desmiente la creencia de que cualquier filtro oscuro, como los de densidad neutra (ND) usados en fotografía de paisajes, sirva también para el eclipse.

“Un filtro seguro debe contar con la certificación de la Unión Europea, una homologación marcada con las siglas CE”, recuerda Rojas. Concretamente, debe aparecer el certificado nombrado como ISO 12312-2.

La mayoría tratará de inmortalizar el momento a través de la cámara del móvil y, aunque la fotógrafa afirma que una foto de un segundo podría no destruir el sensor de la cámara, también es importante no descuidar el filtro de seguridad en estos casos, ya que el uso prolongado podría derretir los componentes internos por el efecto lupa.

Pueden encontrarse por menos de veinte euros, como en el caso de las láminas recortables Baader, o incluso podría utilizarse el mismo filtro que llevan las gafas, siempre que llegue a cubrir por completo la cámara, o las cámaras, si el teléfono celular cuenta con varios objetivos, y se fije con cinta adhesiva asegurándonos de que no entra la luz por ningún hueco.

El único instante para fotografiar sin filtros

La única excepción a la regla de los filtros es la fase total del eclipse. Solo durante el tiempo en el que la luna cubre por completo al sol y en los lugares desde los que este momento llegue a ser visible será seguro retirar filtros y lentes. “Se ve porque nos quedamos de noche, justo antes de quedarnos a oscuras hay como unos últimos brillitos en el sol, como unas perlitas y cuando se acaban esos brillos y nos quedamos totalmente oscuras es cuando podemos retirar los filtros”, explica la astrofotógrafa en referencia al fenómeno denominado como perlas de Baily.

La duración de este momento seguro dependerá de la localización geográfica desde la que se observe: desde diez o doce segundos en los lugares con menor visibilidad hasta cerca de un minuto y medio en los de mayor visibilidad. Pasado ese tiempo, la protección debe volver a colocarse inmediatamente en cuanto se asome el primer rayo de sol.

Desde el punto de vista de la salud pública, el mayor riesgo es la retinopatía solar, un daño en la retina que puede afectar a la visión. “Si no es muy grave en ese momento no lo notás, solo una incomodidad como una quemazón, pero horas después empiezan los síntomas, como pinchazos dolorosos o la visión de una mosca o una mancha negra”, advierte Rojas, que lo vivió en primera persona.

En el caso de las cámaras reflex el peligro de mirar por el visor sin filtro es extremo, ya que su sistema de espejos puede quemar el ojo de forma instantánea, señala la fotógrafa. En ese sentido, las cámaras mirrorless serían algo más seguras para el ojo, ya que cuentan con un sistema digital diferente, aunque el riesgo de quemar el equipo seguiría siendo total.

“Un minuto después de la totalidad del eclipse, sin que ni siquiera haya terminado, internet ya estará lleno de imágenes increíbles y superdetalladas, por lo que yo creo que es mejor disfrutar ese momento, o incluso documentar lo que pasa a tu alrededor, hacer un video de la reacción de la gente cuando se vuelve de noche, a lo mejor los perros ladran o los pájaros hacen algo raro”, aconseja Rojas, “porque al final cuando vos ampliás con el celular, no importa el teléfono que tengas, prácticamente vas a ver un círculo pixelado”, argumenta.

“Para quienes sean fotógrafos o sepan un poco, con un trípode o algún tipo de estabilizador y un teleobjetivo sí es posible que se capturen buenas imágenes”, apunta la fotógrafa. Para quienes prefieran experimentar con efectos más alternativos “si en vez de mirar al sol miras al suelo, en cualquier sombra que haga un agujerito, como un colador, se podrá ver la sombra del eclipse”, explica Rojas, que destaca que este tipo de efectos que “son como magia” pueden ser un buen plan para familias.