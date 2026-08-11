El día que Plutón dejó de ser un planeta: las razones que llevaron a su reclasificación

Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Esos eran los nueve planetas que conformaban el Sistema Solar. Un selecto grupo con el que muchos fantaseaban a distancia, porque se trataban de nuestros vecinos lejanos, a millones de kilómetros. Ese listado se aprendía en todos los colegios y se recitaba de corrido.

Pero esa familia planetaria se rompió el 24 de agosto de 2006, cuando la Unión Astronómica Internacional (IAU, por sus siglas en inglés) aprobó una reclasificación. Plutón se quedó fuera, una decisión no exenta de polémica entre la población, que había crecido con la idea de que se trataba de un planeta, aunque fuera el más pequeño de todos.

Plutón perdió hace dos décadas la categoría de planeta del Sistema Solar. Tras la decisión de la IAU, pasó a estar catalogado como un planeta enano, reconocimiento que comparte con otros objetos en el sistema solar que son aproximadamente del mismo tamaño: Ceres, Makemake y Eris.

A diferencia del planeta al que la comunidad científica expulsó, los anteriores eran y siguen siendo grandes desconocidos para el público en general. Y la controversia con Plutón está lejos de terminar.

La condena de Plutón

Plutón fue descubierto por el científico estadounidense Clyde Tombaugh el 18 de febrero de 1930. Se ubica en el cinturón de Kuiper, un área llena de objetos helados y otros planetas enanos en el borde de nuestro sistema solar. Él es el más grande de esta región, lo que le valió el sobrenombre de Rey del Cinturón de Kuiper. Sin embargo, formalmente, se bautizó así por el dios mitológico romano Plutón.

La condena de Plutón siempre fue el tamaño: tiene unos 2.250 kilómetros de diámetro, unos 1.200 menos que la Luna. Se encuentra a unos 5.800 millones de kilómetros del Sol. La temperatura media en su superficie es de -232 grados centígrados.

También tiene otras particularidades. El resto de los planetas viajan alrededor del Sol en círculos casi perfectos, pero Plutón hace un recorrido elíptico. Además, presenta una inclinación respecto a los demás, ladeado unos 17 a 20 grados respecto al plano de los demás planetas del sistema solar.

Un planeta enano

Plutón gozaba de la denominación de planeta hasta agosto de 2006. A propuesta de los astrónomos uruguayos Julio Ángel Fernández y Gonzalo Tancredi, la asamblea de la IAU aprobó por unanimidad, aunque con baja participación, quitarle ese título y reclasificarlo como un planeta enano. El tamaño jugó en su contra.

A partir de ahí, se adoptó una nueva definición que contempla tres grupos de planetas: el primero con los ocho planetas clásicos (Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Neptuno, Saturno y Urano); un segundo donde se incluyen los asteroides; y un tercer grupo con Plutón y otros objetos de menor tamaño. A estos también se les llama planetas enanos.

Sin embargo, el debate puede revivir en cualquier momento. El pasado mes abril, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, aseguró que está a favor de que Plutón vuelva a ser un planeta y no descarta reabrir la cuestión.

“Estoy totalmente a favor de que Plutón vuelva a ser considerado un planeta”, respondió Isaacman a un comité del Senado de Estados Unidos. La agencia prevé elaborar una documentación que ampare esta decisión y así discutir la idea con la comunidad científica, la misma que rechazó hace dos décadas al pequeño de los planetas.