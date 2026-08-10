Al menos 111 muertos y 87 heridos en el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Colombia vive una jornada trágica tras haber registrado un terremoto de magnitud 7,4 que provocó daños materiales y estructurales en varias localidades y, hasta el momento, las autoridades locales confirmaron la muerte de al menos 111 personas y 87 heridos. La cifra de víctimas sigue aumentando y los datos son preliminares.

El presidente colombiano Abelardo De La Espriella declaró el desastre de carácter nacional y está dirigiendo las operaciones de rescate. Según el Servicio Geológico Colombiano, el terremoto fue de magnitud 7,4 –el de mayor magnitud en los últimos diez años en el país–. El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros.

Entre la infraestructura dañada, detalló: 18 centros de salud averiados, 52 centros educativos dañados, 17 centros comunitarios y 18 vías. También mencionó seis aeropuertos afectados en infraestructura y sin operación para vuelos comerciales, y uno afectado en pista de aterrizaje.

“El Gobierno Nacional desplegará todas sus capacidades para defender la vida, atender a los necesitados”, aseguró el mandatario en su informe oficial con datos de las 12.30, hora local (las 14.30 de Argentina).

También dijo que hará presencia “en todos los territorios” afectados. Adelantó que dará reportes similares cada dos o tres horas y pidió a las autoridades regionales que canalicen con el Gobierno nacional las actualizaciones, reportó la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Además, destacó la respuesta de la comunidad internacional: “Todos nuestros aliados alrededor del mundo han manifestado su intención de ayudar con lo que se requiera”.

“Ante la emergencia, el Estado responde: unidos, coordinados y en acción para proteger la vida de los colombianos”, expresó previamente en la red X el mandatario colombiano.

“Estoy al frente de la situación. Me duele profundamente lo que están viviendo las familias y las regiones afectadas. Colombia está unida y saldremos adelante juntos”, agrega el mensaje del presidente De la Espriella.

Ante la magnitud de la emergencia ocasionada por el epicentro en Chocó, el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres, liderado por el flamante presidente Abelardo De la Espriella, anunció la declaración de “desastre” con el objetivo de agilizar la movilización de recursos para asistir a los damnificados y evaluar las infraestructuras afectadas.

El sismo provocó evacuaciones incluso en Bogotá. Testigos informaron haber sentido el temblor en toda la capital y hasta la costa de Barranquilla, así como en el vecino Ecuador, al sur.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó sobre “afectaciones graves” que están siendo monitoreadas con drones, y medios locales difundieron imágenes de fachadas de edificios caídos.

Según el sitio RFI, que complementa la información internacional transmitida por la agencia Xinhua, el movimiento sísmico también se sintió en Ecuador y Panamá.

“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, indicó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, siglas en inglés) en X, tras el sismo de magnitud 7,4.

El más potente de la última década

El Servicio Geológico Colombiano confirmó este lunes que el sismo registrado en las últimas horas en el país suramericano fue uno de los episodios más fuertes percibidos en la última década.

“Es el sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en el país y para esa zona hay antecedentes de sismos, particularmente, el 23 de noviembre de 1979 hubo un terremoto de magnitud 7,2”, indicó el director del SGC, Julio Fierro Morales.

Fierro Morales precisó que se registraron dos réplicas, una de magnitud 2,8 y otra de 4,8 “que se sintió recientemente”.

El sismo activó los protocolos de emergencia y evacuación en oficinas, centros comerciales, instituciones educativas y complejos residenciales en distintas regiones del país, mientras los organismos de gestión del riesgo continúan evaluando posibles afectaciones.

Fuerte sismo

El SGC había informado inicialmente de que el terremoto había sido de magnitud 6,7, pero en otro boletín señaló que fue de 7,4.

El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país y en algunas de ellas hubo daños materiales.

En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.

“Hay muchos edificios agrietados”, dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y realizan inspecciones en infraestructuras estratégicas para determinar el alcance de los daños ocasionados por el temblor.

XM, administrador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) reportó que, debido al temblor, se registraron interrupciones en el suministro de electricidad en departamentos del suroccidente del país: Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle.

El fútbol colombiano suspende los partidos programados para este lunes

La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) anunció tras el terremoto la suspensión de los partidos programados para este lunes, que se disputarán mañana, mientras que los que se iban a jugar el martes se realizarán el miércoles.

“En representación de los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, enviamos un mensaje de acompañamiento, fortaleza y solidaridad a las familias y comunidades que atraviesan momentos de preocupación y dificultad como consecuencia de este hecho”, indicó el organismo en un comunicado.

Con información de las agencias EFE y NA y elDiario.es