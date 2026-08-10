Exigen que Monteoliva justifique el operativo que reprimió la manifestación durante el debate sobre la ley de propiedad privada

El diputado nacional por el Partido Socialista (PS) Esteban Paulón solicitó que la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se presente en Diputados y dé las explicaciones correspondientes sobre el accionar de las fuerzas federales, el pasado jueves 6, durante el debate por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el oficialismo.

Este pedido formal remarca las múltiples agresiones registradas, y resaltó el caso de una reportera gráfica que sufrió una fractura de cráneo, luego de recibir un “palazo” por parte de un efectivo policial.

En el documento presentado, Paulón busca saber si existe alguna investigación acerca de la “represión injustificada desatada por más de dos horas hacia las y los manifestantes”, que hasta ese momento se encontraban “en total tranquilidad y sin generar disturbios”.

En la misma línea, preguntó “si se ha procedido a la identificación de las o los agentes de las fuerzas de seguridad” que efectuaron “disparos directos” hacia trabajadores, periodistas, cronistas, camarógrafos y manifestantes en las inmediaciones del Congreso.

Para finalizar, indicó que pretendía saber “cuál fue el motivo por el cual la represión con camiones hidrantes se extendió a más de 500 metros del Palacio Legislativo, mientras se producía la desconcentración de la manifestación en total calma y sin incidentes” hasta la intervención de las fuerzas de seguridad a su cargo.

“Agentes armados sin identificación ni uniforme. Brutalidad con carros hidrantes generando disturbios donde no los había. Gas pimienta y persecución a más de 600 mts de los supuestos ”incidentes“. Servicios dispersos por todos lados. La ministra Monteoliva debe dar explicaciones en Diputados y renunciar!”, concluyó Paulón, desde sus redes sociales.

El policía sin uniforme que disparó en las inmediaciones del Congreso

El comisario inspector Gustavo Antonio Gauna habría sido el policía sin uniforme que disparó durante la manifestación que se realizó el jueves pasado, mientras transcurría el debate sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Gauna formaría parte de la máxima cúpula de la Policía Federal Argentina.

Esta información fue publicada en la cuenta de X del ex candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Luca Bonfante: “El comisario inspector Gustavo Antonio Gauna y el policía que fue identificado disparando de civil se parecen bastante, ¿no?”, ironizó desde sus redes sociales.

Durante las protestas, donde sucedieron graves incidentes, se difundieron fotos y videos que mostraban a un efectivo de civil, armado y sin identificación visible, que integraba el operativo policial comandado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

El episodio generó un fuerte repudio y pedidos de explicaciones formales en el ámbito legislativo e, incluso, el diputado nacional por el Partido Socialista (PS) Esteban Paulón presentó una solicitud para citar de urgencia a Monteoliva, con el objetivo de brindar detalles sobre la presencia de agentes sin uniforme.

Desde diversos sectores y partidos políticos señalaon que la presencia de personal armado sin identificar “infringe” los protocolos de la Ley de Seguridad Interior y agregaron que esa práctica “formó parte de una época oscura”, en referencia a la última dictadura militar.

Por su parte, referentes oficialistas y de bloques aliados a La Libertad Avanza (LLA) respaldaron el accionar del operativo desplegado durante la jornada.