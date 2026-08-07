La inflación en CABA se aceleró al 2,9% en julio y ya suma casi 20% en lo que va del año

La inflación de julio en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 2,9% y acumuló un avance del 19,4% en los primeros siete meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,2% en el séptimo mes del año, 1,4 puntos porcentuales por encima de junio (32,6%). En junio, la inflación porteña había sido de 1,8%.

Divisiones

Durante julio la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Restaurantes y hoteles, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Recreación y cultura, que en conjunto aportaron 2,11 p.p. al alza del Nivel General.

Restaurantes y hoteles promedió un incremento de 5,3%, contribuyendo con 0,59 p.p. a la variación mensual del IPCBA, como resultado de las subas en las tarifas del servicio de alojamiento en hoteles por motivos turísticos y, en menor medida, en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,7%, con una incidencia de 0,54 p.p., debido a las alzas en los valores de los gastos comunes por la vivienda, de los alquileres y en las tarifas residenciales del servicio de electricidad.

Transporte registró una suba de 3,1% e incidió 0,35 p.p., principalmente por los incrementos en los valores de los pasajes aéreos y del boleto de colectivo urbano.

Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió un aumento de 1,9%, con una incidencia de 0,33 p.p. en el Nivel General. Al interior de la división, el principal impulso provino de Verduras, tubérculos y legumbres (9,0%). Le siguieron en importancia, Leche, productos lácteos y huevos (2,2%) y Pan y cereales (1,6%).

Recreación y cultura se elevó 5,8% e incidió 0,30 p.p., como resultado de las subas en los valores de los paquetes turísticos por motivos estacionales.

En términos interanuales, las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Restaurantes y hoteles, fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 63,0% de la variación interanual del Nivel General.

El resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el Nivel General, con excepción de Prendas de vestir y calzado que registró una variación negativa de 1,6%.

Bienes y Servicios

Durante el mes de julio, los Bienes registraron una suba de 1,4%, por debajo de los Servicios que aumentaron 3,8%.

La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente verduras) y, en sentido contrario, las caídas en las prendas de vestir contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación. En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos en las tarifas del alojamiento en hoteles por motivos turísticos y, en menor medida, en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida. Le siguieron en importancia, las alzas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y en las remuneraciones del servicio doméstico.

Así, en los primeros siete meses del año los Bienes acumularon una suba de 15,4% y los Servicios de 21,8%. En términos interanuales, ambas agrupaciones se aceleraron hasta: 28,3% i.a. en el caso de los Bienes (+0,3 p.p. respecto del mes previo) y 36,1% i.a. en el caso de los Servicios (+0,7 p.p.).

Estacionales, Regulados y Resto

Desagregando por subíndices, durante el mes de julio la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 2,2%. En términos interanuales, aceleró su ritmo de suba hasta 32,1% i.a. (+0,3 p.p. respecto del mes previo).

Los bienes y servicios Estacionales aumentaron 10,9%, principalmente por las alzas en las tarifas del alojamiento en hoteles por motivos turísticos. Le siguieron en importancia, los incrementos en los precios de los paquetes vacacionales, de los pasajes aéreos y de las verduras. En términos interanuales esta agrupación, se aceleró hasta 20,4% i.a. (+2,1 p.p.).

Por último, la agrupación Regulados registró una suba de 3,0%, destacándose las actualizaciones en los aranceles de los establecimientos educativos (de nivel inicial, primario y secundario), en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y en las cuotas de la medicina prepaga. Así, este agregado aceleró su ritmo de aumento hasta 41,7% i.a. (+1,3 p.p.).