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El día después de un revés para el Gobierno

“Esta ley vino endiablada”: Patricia Bullrich culpó a Adorni y al Mundial por los cambios en Propiedad Privada

  • “Hacía tres meses que estábamos tratando esta ley. En el medio tuvimos que parar el Congreso un tiempo hasta definir el tema de Adorni. Y después tuvimos el Mundial y vino todo el tema de la campaña anti Argentina”, lamentó la jefa del bloque de LLA en el Senado.

Patricia Bullrich y una sesión complicada en el Senado por la Ley de Propiedad Privada.
Patricia Bullrich y una sesión complicada en el Senado por la Ley de Propiedad Privada. NA

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La senadora Patricia Bullrich señaló este viernes que la Ley de Propiedad Privadavino un poco endiablada”, a la vez que indicó que “la agenda parlamentaria que viene tiene un buen pronóstico” y dijo que, desde el oficialismo, “se tiene que apuntar bien y mirar bien las cosas más importantes y trascendentes”.

Esta ley vino un poco endiablada, en primer lugar porque ya hacía tres meses que la estábamos tratando, en el medio tuvimos que parar el Congreso un tiempo hasta definir la decisión del jefe de Gabinete, (Manuel) Adorni. Eso nos paró dos sesiones importante y después tuvimos el Mundial y fue casi imposible poder trabajar con la gente explicando la ley. Y vino todo el tema de la campaña anti Argentina después. Así es la democracia”, expresó la exfuncionaria libertaria.

“La producción parlamentaria tiene que tener un sentido y la agenda parlamentaria que viene tiene un buen pronóstico”, sostuvo la legisladora, a la vez que indicó: “Desde el Gobierno tenemos que apuntar bien y mirar bien las cosas más importantes y trascendentes”.

Bullrich dijo, además, que no cree que en el oficialismo “haya vencedores y vencidos” y reafirmó que el objetivo es “tener sociedades más simples, trabajar sobre salud mental que es un tema postergado en Argentina y trabajar sobre la educación”.

“Tomar una agenda que tenga que ver temas sociales educativos y no solo económicos y que la gente sienta cómo lo beneficia a cada uno. Tenemos que tener una agenda con temas que le interesen a toda la sociedad”, aseveró en declaraciones a Radio Rivadavia, y concluyó: “No hay preocupación en el Gobierno, hay ocupación”.

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