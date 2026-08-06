China escala su disputa con EE.UU. y denuncia presiones contra Huawei en la Argentina

La tensión entre China y Estados Unidos por la presencia de Huawei en la Argentina sumó este jueves un nuevo capítulo. La embajada china en Buenos Aires acusó a Washington de obstaculizar “de manera arbitraria” la cooperación entre la empresa tecnológica y una compañía argentina, y denunció que recurrió a la amenaza de revocar visas para impedir que avance ese vínculo.

En un comunicado difundido este jueves, un portavoz de la representación diplomática sostuvo que la embajada estadounidense “ha avivado deliberadamente la teoría de la amenaza china” y “generalizado el concepto de seguridad nacional” para bloquear la relación entre la empresa argentina y Huawei.

“La Embajada de EE.UU. en Argentina ha avivado deliberadamente la 'teoría de la amenaza china', generalizado el concepto de seguridad nacional y, mediante la revocación de visados, impedido de forma descarada que una empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa china Huawei”, afirmó el vocero.

Beijing aseguró que esas acciones “reflejan plenamente la arrogancia y los prejuicios de EE.UU.”, constituyen “una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países” y representan un “grave menoscabo de los principios del libre mercado”.

La respuesta china llega luego de que trascendiera que representantes de la embajada estadounidense advirtieron a directivos de la cooperativa neuquina CALF sobre eventuales restricciones para ingresar a Estados Unidos si avanzaban con un acuerdo de cooperación tecnológica con Huawei. Desde Washington argumentaron que la advertencia responde a motivos de seguridad nacional vinculados con la compañía china.

En el mismo comunicado, la embajada china cuestionó la postura estadounidense y aseguró que, pese a proclamarse defensora de la democracia y la libertad, Estados Unidos no tolera que “una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país”.

“Ello pone al descubierto completamente su naturaleza hipócrita. Instamos a la parte estadounidense a que corrija su percepción de China y ponga fin a sus prácticas hegemónicas y a sus maniobras políticas”, señaló el vocero.

El pronunciamiento de Beijing tuvo amplia repercusión internacional y se conoció apenas un día después de que la Argentina renovara por cinco años el tramo activado del swap de monedas con China, por un equivalente a 19.000 millones de dólares, una decisión que volvió a poner de relieve el peso de la relación económica entre ambos países.

El episodio se inscribe en la creciente disputa geopolítica entre Estados Unidos y China por el desarrollo de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en distintos países. Huawei continúa siendo uno de los principales focos de ese enfrentamiento, mientras Washington intenta limitar su expansión internacional por considerar que representa un riesgo para su seguridad nacional, una acusación que Beijing rechaza de manera sistemática.