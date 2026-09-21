Día del Estudiante y Día de la Primavera: ¿por qué se celebran el 21 de septiembre?

Cada año, el 21 de septiembre, en la Argentina se celebra el Día del Estudiante. Aunque coincide con el inicio de la primavera, el origen del festejo juvenil no tiene que ver con el equinoccio, determinado por el calendario astronómico, sino con la conmemoración de la repatriación a suelo argentino de los restos del “padre del aula”, Domingo Faustino Sarmiento.

El 11 de septiembre de 1888, Sarmiento falleció a los 77 años en Asunción, Paraguay, y 10 días después (21 de septiembre) llegaron sus restos a Buenos Aires. Cuatro años después, en 1902, Salvador Debenedetti, un joven de 18 años y presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), propuso celebrar el Día del Estudiante en esta fecha en honor a Sarmiento. Desde entonces, cada 21 de septiembre, los estudiantes de todo el país se reúnen para festejar, llenando los parques y plazas de música, color y fiesta.

Quién fue Domingo Faustino Sarmiento

Domingo Faustino Sarmiento fue un presidente argentino, gobernador de la provincia de San Juan y fue quien fundó las bases del sistema educativo en nuestro país.

El político argentino mantuvo firme la idea de que había que plantear una ley nacional de educación para el futuro de la nación.

Finalmente, el Congreso sancionó la Ley 1420 durante el gobierno de Julio Roca, y determinó que la educación en Argentina pasaba a ser universal, obligatoria, gratuita y laica.

El prócer murió en Paraguay luego de que atravesar un delicado problema de salud por insuficiencia cardiovascular y bronquial. Tenía 77 años de edad y sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Recoleta en Buenos Aires diez días después.

Cuatro años después de su muerte, en 1902, Salvador Debenedetti, de solo 18 años, por entonces presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, propuso que se homenajeara a Sarmiento con una celebración del Día de los Estudiantes en su casa de estudios.

Día de la Primavera

La primavera es la estación de año característica por el rebrote de todas las flores y el aumento de temperatura después del invierno, y tiene su inicio con el equinoccio de primavera. Aunque creamos que este tiene lugar el Día de la Primavera que se festeja el 21 de septiembre, este año la temporada comenzará un día después: el 22 de septiembre de 2026 a las 21:05.

Esto es porque el Día de la Primavera, establecido convencionalmente, y el equinoccio, determinado por el calendario astronómico, son dos cosas diferentes. El equinoccio, el momento en que el planeta Tierra se encuentra en el centro de la órbita del sol, tiene lugar entre el 21 y 23 de septiembre en el hemisferio sur y su fecha exacta varía de año a año.

Todos los años, la Tierra tiene dos equinoccios y dos solsticios, lo cual hace los cambios de estaciones. El próximo solsticio, que marca el final de la primavera, será alrededor del 21 o 22 de diciembre, dando comienzo al verano.

Por lo tanto, este año los estudiantes saldrán a las calles para celebrar su día y también la llegada de la primavera, la cual este año empezará con el equinoccio de primavera, el martes 22 de septiembre de 2026 a las 21:05.