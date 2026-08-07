En el país que desacelera la inflación a costa de la economía, casi la mitad de la gente que va a la iglesia pide ayuda

En la Argentina de Javier Milei, la inflación bajó del 12% mensual heredado al 2% en el que se estabilizó entre mayo y julio, y para el mes pasado economistas afines al Gobierno prevén entre el 1,9% y el 2,1%, según las mediciones de C&T Asesores Económicos y la Fundación Libertad y Progreso. En el mismo país también desacelera la actividad económica, tanto que la ortodoxa Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) está recalculando su pronóstico de crecimiento del 3% anual en 2026 para apuntar a un 2%, y sin esperanza de un repunte significativo en el 2027 electoral, porque la inversión no despega pese a la fuerte movilización de recursos de la minería y los hidrocarburos. En esta nación, ahora, como también sucedía antes, una parte importante de la población va a pedir ayuda a las iglesias.

En los últimos 12 meses, el 35,5% de los argentinos acudió a los templos de diversas religiones a buscar ayuda o contención, según el Tercer Informe 2026 del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, que elabora el Observatorio de las Creencias (Ocrear) del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El reporte se difunde este viernes, el día de la marcha de las centrales sindicales y organizaciones sociales por pan y empleo al santuario de San Cayetano, el patrono del trabajo. De ese tercio que fue a las iglesias, el 61% lo hizo para buscar apoyo espiritual, el 29% por problemas de salud, pero el 45% para pedir ayuda económica o alimentaria, capacitación laboral o un empleo. El 15% asistió para actividades educativas y el 8% porque sufría violencia familiar.

“En un contexto social desafiante, los templos continúan siendo lugares de referencia para miles de personas que buscan desde consuelo emocional hasta apoyo material”, explica Gabriela Irrazábal, investigadora participante del estudio. Se acercan más cuanto más bajo sean los recursos económicos, sociales y educativos. Son más proclives los mayores de 50 años, seguidos por los jóvenes y sólo después aparecen los de 30 a 49 años. Así es la tierra que visitará en noviembre próximo León XIV, el primer papa en venir a la Argentina en 39 años y después del legado del porteño Francisco al frente del Vaticano.

“La demanda es igual que siempre”, comentan en la pastoral social de la iglesia católica platense. 'Está difícil para todo, especialmente para los trabajadores de la construcción“, agregan. En Caritas Córdoba admiten que los pedidos en los templos se elevaron algo, pero lo que creció de manera exponencial es la gente en situación de calle y sus necesidades. En la provincia donde más votos obtuvo Javier Milei en la elección presidencial 2023, la segunda más poblada de la Argentina, en el gobierno local del peronista cordobés Martín Llaryora admiten una economía dual con localidades agropecuarias exportadoras en expansión y grandes centros urbanos en ”situación crítica“ por el mal momento del comercio, la industria, la construcción y el turismo.

En la ciudad de Buenos Aires, cuarto distrito en población del país, detrás de Santa Fe, en la capital donde gobierna todavía el PRO con Jorge Macri a la cabeza, se repite el mismo cuadro que en las urbes cordobesas. En el oficialismo porteño analizan que la única apuesta económica y política de Milei radica en cumplir su promesa de baja la inflación para que así se reactive el consumo, pero no descenderá a menos del 1% este agosto, como había vaticinado el presidente. Ahora busca apuntalar su meta con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que centrará el mandato de la entidad en reducir la inflación, como lo hace la mayoría de las autoridades monetarias en el mundo, con pocas excepciones como EE UU, donde también se apunta a disminuir el desempleo. El equipo de Santiago Bausili alega que el mandato dual en la Argentina fracasó y que otros organismos públicos pueden ocuparse de la desocupación... aunque por ahora brillen por su ausencia.

El índice de precios al consumidor (IPC) descendió al 2% -una cifra aún considerable, como la que hubo en la mayoría de los años del kirchnerismo- y el Banco Central ha empezado a intervenir para evitar que el dólar suba más allá de $1.500 y impacte en el bolsillo. Claro que un peso sobrevaluado daña a la industria, el turismo y la construcción, que se encarecen en dólares. Las manufacturas también se perjudican por la apertura importadora y la merma del consumo, que a su vez responde salarios deteriorados, empeoramiento de la calidad del empleo -el formal se reemplaza por el informal, que remunera un tercio menos- y el mayor endeudamiento familiar en dos décadas.

Con esos panoramas en distritos afines a Milei, las encuestas de opinión, que han fallado muchas veces, en esta oportunidad muestran que nunca en estos dos años y medio de gobierno el presidente estuvo peor, pero jamás en este periodo la oposición peronista ha estado tan mal. Por ahora el economista antiestatal lidera los sondeos presidenciales y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lo secunda, pero el electorado se muestra interesado en que aparezca una tercera opción política a libertarios y peronistas, según revela el analista de opinión política Raúl Timerman. La duda es si surgirá esa alternativa y un candidato que la encarne. Hay quienes fantasean con otro outsider como fue Milei, Daniel Hadad, dueño de Infobae, que sería un defensor de muchas de las reformas actuales, pero sin los malos modales que han llevado, por ejemplo, a rebajar la relación diplomática con Brasil al nivel de encargado de negocios.

Pero quizás ni Hadad quiera dar el salto a la política -ya se descarta que lo haga Jorge Brito, propietario del Banco Macro- ni la población quiera un presidente empresario. Con esa ilusión de crear una tercera vía la exministra de Desarrollo Humano porteña María Migliore lanzó esta semana una campaña en redes para convertir en partido político el colectivo del que participa en redes sociales, Popurrí, junto a un militante de la Villa 1-11-14, Nicolás Torres, y dos cofundadores de Jóvenes por el Clima, Bruno Rodríguez y Mercedes Pombo. Sintonizan más con el discurso nacionalista que expresó la mayoría de la sociedad contra la reforma de la ley que restringe la propiedad extranjera de la tierra, campaña en la que se embanderó hasta Tini Stoessel y Emilia Mernes. Así como los jugadores de la selección explicitaron el sentimiento antipolítica en 2022 al convertirse en los primeros campeones mundiales que no saludaban al presidente de su país tras la consagración, habrá que ver si ahora expresan un matiz soberanista a partir de la bandera “Las Malvinas son argentinas” que puso en crisis al día siguiente la avanzada del capítulo de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que permitía la extranjerización irrestricta. ¿Surgirá un candidato así que bajo el sentimiento albiceleste reúna desde ciudadanas como Tini y Mernes hasta otras más peronistas como Lali Espósito?

Por lo pronto está claro que no fue la mejor semana para el Coloso, Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Es cierto que el Senado dio media sanción a la ley de inviolabilidad, que dificulta que a futuro el Estado expropie y permite que los inquilinos morosos sean desalojados en diez días, ya no en hasta dos años. Una de las desregulaciones emblemáticas de Milei y Sturzenegger, la eliminación de toda regla para los alquileres, ha llevado a que este rubro sea uno de los que más se ha encarecido en el gobierno libertario, lejos de la promesa oficialista de que la mayor oferta iba a hacerlos abaratar. Por algo se acumulan las deudas de inquilinos con propietarios, las mudanzas y ahora también puede que aumenten los desahucios, si es que la Cámara de Diputados sanciona la iniciativa. Pero igualmente Sturzenegger perdió en estos días cuando se cayeron dos capítulos de la norma, el de extranjerización y el que permitía vender tierras incendiadas, así como cuando Milei le echó para atrás su desregulación del servicio de prácticos ante el paro que estos guías en la navegación de los ríos iniciaron el lunes y el martes y dejaron varados a todos los buques que llevan y traen las exportaciones y las importaciones del país.

El presidente está de acuerdo en todo con el ministro de Desregulación, pero a un año de las eventuales primarias presidenciales no quiere sumar ruido a su aspiración reeleccionista y por eso ahora se descarta que se avance con otras liberalizaciones. Entre ellas figura la eliminación del precio único de los libros, a la que se oponen las librerías independientes; el permiso para que los medicamentos se vendan fuera de las farmacias; la autorización para que cualquiera pueda ser agente inmobiliario, sin ser martillero público ni matricularse; las liberalizaciones de los mercados de garrafas y de los arrendamientos rurales y la supresión de los aportes obligatorios al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, entre otras normas.

Quizás otras reformas persisten en agenda, como la que permitiría que barcos extranjeros ofrezcan transporte fluvial interno. Es una de las medidas reclamadas por las grandes cerealeras. Con el ánimo de bajar sus costos logísticos, son las mismas que apuntan contra el club de los prácticos y esperan unirse para ganar la futura privatización del ferrocarril Belgrano Cargas, que une el noroeste del país con los puertos. En este negocio deberán competir con la minera británica Rio Tinto y con Grupo México, que hizo un fuerte lobby para influir en la confección de los pliegos de acuerdo con sus expectativas. Veremos qué dice finalmente la letra chica de la subasta. Las cerealeras también despliegan sus agentes para influir: en el Senado empujan una reforma de la ley de biocombustibles para que el negocio no quede sólo en manos de pymes y apuntan contra empresarios como el bahiense Juan Carlos Bojanovich.

Sturzenegger suele invocar el argumento de bajar los costos para tornarlos más competitivos y así mejorar la economía y beneficiar a los consumidores. Pero hasta economistas ortodoxos advierten que si bien la Argentina estaba excedida en reglas, la eliminación de todas ellas puede terminar saliendo mal para aquellos a los que se pretende defender. En la Universidad Di Tella, el profesor y politólogo Sebastian Etchemendy está comenzando una investigación sobre todas las desregulaciones del Coloso. Está apenas en sus inicios, pero ya identifica algunas hipótesis de trabajo. Algunas liberalizaciones enfrentan al capital y el resto de la sociedad, otras favorecen al capital extranjero frente al nacional y están las que contraponen a grandes empresas contra pymes. Cita como emblemáticas las reformas laboral y de alquileres, los cambios en la normativa ambiental con la ley de glaciares y el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), la derogación del compre nacional y el proyecto de eliminación del precio único de los libros. “Es menos el gobierno de las corporaciones empresarias que el de (Mauricio) Macri. El fanatismo es el modo, no cree en la mediación social y se choca con la realidad”, describe Etchemendy en referencia al paro de los prácticos, que finalmente se sentarán a negociar su estatus.

AR/MC