La ultraderecha vuelve a ganar en Alemania y el partido del canciller Merz sufre un descalabro histórico

La extrema derecha gana unas nuevas elecciones regionales, esta vez en el estado de Mecklemburgo-Antepomerania, con un 38,2% de los votos, mientras el partido conservador del canciller Friedrich Merz se queda en el 4,9%, su peor resultado de la historia en unas elecciones regionales que dejan a la formación sin representación en el Parlamento, según los datos provisionales. Los Socialdemócratas obtienen un 35,5% de los votos, la Izquierda un 6,5% y los Verdes un 5,7%.

Mientras tanto, en las elecciones de Berlín, la izquierda de Die Linke se convierte en primera fuerza con un 25,7%, siendo la primera vez que gana las elecciones regionales en la capital y la segunda que lo consigue contando todos los estados del país. En segundo luegar queda la CDU de Merz, con un 18,8%. En tercer lugar se encuentra AfD (16,3%), seguido de los Verdes (14,3%) y el socialdemócrata SPD (12,1%). Se trata del mejor resultado hasta la fecha de la extrema derecha en la capital. La candidata de La Izquierda es Elif Eralp, una jurista de raíces turcas que podría convertirse en la primera dirigente poscomunista de la capital en la historia de la República Federal.

Tras conocerse los primeros sondeos, el canciller Merz dijo anoche: “El resultado en Mecklemburgo-Antepomerania no podemos maquillarlo. Es un desastre”. Agregó que “la confianza en las instituciones del país está disminuyendo”, pero, según él, la culpa es de “partidos radicales tanto de izquierda como de derecha” que socavan esa confianza. El canciller afirmó que seguirá en el cargo: “Lo que hay que hacer ahora requiere firmeza, constancia y paciencia. Yo voy a demostrarlo: como presidente del partido CDU y, sobre todo, como canciller federal de nuestro país”.

A pesar de la victoria de AfD en Mecklemburgo-Antepomerania, no fue suficiente para obtener la mayoría absoluta en la Cámara, compuesta por 71 escaños. AfD tendría que encontrar un socio de coalición o, al menos, conseguir el apoyo de otro partido. Sin embargo, el resto de formaciones lo descartaron oficialmente. El candidato a primer ministro regional, Leif-Erik Holm, reivindicó el mandato para formar gobierno, pero el cordón sanitario lo hace poco viable. La copresidenta de AfD, Alice Weidel, señaló que su objetivo a largo plazo es formar una coalición con CDU y pidió el final de cordón sanitario frente a su formación.

En el estado, sería posible una coalición entre el SPD, La Izquierda y Los Verdes, esto es una coalición rojo-rojo-verde. También serían posibles gobiernos en minoría, como en Turingia y Sajonia.

AfD obtuvo un 19% en las últimas elecciones en el estado de Mecklemburgo-Antepomerania, lo que supone un crecimiento de más de 21 puntos. Por su parte, La CDU obtuvo su peor resultado electoral en unas elecciones regionales desde hace 75 años, cuando obtuvo un 9% en Bremen, siendo la única vez en su historia que no llegó a los dos dígitos.

El pasado 6 de septiembre se celebraron elecciones regionales en el Estado de Sajonia-Anhalt, situado en la antigua República Democrática Alemana, y la extrema derecha arrasó con un 43,8% de los votos, lo que supuso más del doble que el resultado obtenido en las anteriores elecciones de 2021. En la misma línea, la CDU del canciller conservador Friedrich Merz perdió la mitad de sus votos, sumiendo al líder alemán y a su partido en una grave crisis política.

Merz es el canciller con peores niveles de popularidad desde que hay registros, pero dejó claro que luchará por mantener su cargo. “Rendirse no es una opción para mí”, declaró en la rueda de prensa tras la debacle electoral de la CDU en Sajonia-Anhalt. Merz intentará, ya la misma noche de las elecciones, reunir a su círculo más cercano de dirigentes del partido. Para ello, convocó a la presidencia a una reunión formal en la sede de la CDU en Berlín, a diferencia de lo que ocurrió en las anteriores elecciones regionales