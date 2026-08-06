Camiones hidrantes, gas pimienta y balas de goma contra los manifestantes que protestaron frente al Congreso

Organizaciones sociales, sindicales y políticas se movilizaron este miércoles frente al Congreso de la Nación para manifestar su rechazo a la reforma de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que comenzó a debatirse en el Senado por impulso de La Libertad Avanza. Una movilización que terminó en una fuerte represión con varios detenidos, una fotorreportera con traumatismo de cráneo.

A pesar de la lluvia, columnas de manifestantes se concentraron sobre la avenida Entre Ríos y en la plaza ubicada frente al Palacio Legislativo. Sin embargo, el operativo de seguridad pareció desproporciónado.

Ya caída la tarde, se registraron momentos de tensión frente al Congreso cuando las fuerzas de seguridad utilizaron camiones hidrantes, gas pimienta y balas de goma para dispersar a los manifestantes que se concentraban mientras el Senado debatía el proyecto. La protesta había comenzado por la mañana con la participación de organizaciones sindicales, docentes y agrupaciones sociales.

Diez personas fueron detenidas por los incidentes. Fuentes policiales informaron que los efectivos de la Policía Federal concretaron los arrestos de los implicados por los delitos de atentado y resistencia de autoridad. También hay decenas de heridos.

Mirta Romero, una de las médicas que asistió a los manifestantes, confirmo a C5N que una de las heridas es otra vez una reportera gráfica quien terminó con traumatismo de cráneo y sangrado en un oído.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo con 820 oficiales por las manifestaciones de diversas organizaciones en contra del proyecto que se debate en el Senado.

La protesta se mantuvo aun después de que el Gobierno decidiera retirar del proyecto la cláusula que habilitaba la venta de tierras a extranjeros, una modificación introducida para facilitar el desarrollo de la sesión en la Cámara alta. Sin embargo, los convocantes sostuvieron que continúan rechazando el conjunto de la iniciativa.

El operativo de seguridad se reforzó en las inmediaciones del Congreso con vallados y presencia policial sobre la calle Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia, donde se registraron las principales restricciones al tránsito.

Además, distintas columnas que partieron desde la avenida 9 de Julio avanzaron por avenida de Mayo hacia el Congreso, lo que generó demoras y cortes parciales en el centro porteño.

La movilización coincidió con el inicio de una jornada legislativa clave para el oficialismo, que busca reunir los apoyos necesarios para abrir el debate del proyecto en el Senado.

Con información de la agencia NA