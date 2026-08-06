Frente al Congreso y en distintos puntos del país: el mapa de las protestas contra la ley de Propiedad Privada de Milei

La CGT, las dos CTA, la UTEP, el peronismo, sectores de izquierda y agrupaciones autoconvocadas preparan su movilización de este jueves frente al Palacio Legislativo contra el proyecto de ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada, que ya no cuenta con el capítulo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros. La zona del Congreso estará fuertemente vallada y con un operativo de seguridad que afecta la circulación en gran parte del microcentro porteño. También se replican protestas en las provincias.

La movilización principal está convocada para las 12 del mediodía en Plaza Congreso, con el pico de asistencia previsto para las 17. El Ministerio de Seguridad desplegará el habitual operativo antipiquetes a cargo de las fuerzas federales y recomendó evitar el ingreso vehicular al perímetro delimitado por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio. Las calles con mayor afectación serán Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia, mientras que varias columnas avanzarán desde la 9 de Julio hacia el Palacio Legislativo a través de la Avenida de Mayo.

La jornada de protesta arranca a las 12 con un “verdurazo” y radio abierta frente al Congreso, continúa a las 15.30 con un nuevo verdurazo, a las 17 con el regreso a la plaza y cierra a las 18 con un festival.

El operativo también impacta en el transporte público. Un total de 22 líneas de colectivos —2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168— deberán modificar sus recorridos habituales, con desvíos por las avenidas Belgrano, Independencia o Córdoba para las unidades que circulan en sentido norte-sur, y por Jujuy y 9 de Julio para las que van de este a oeste. En el subte, la estación Congreso de la Línea A permanecerá cerrada al público durante la jornada, mientras que Sáenz Peña y Pasco operarán con restricciones preventivas. También se espera una alta afluencia de pasajeros en la estación Callao de la Línea B y dificultades de circulación peatonal en los accesos de la estación Entre Ríos, de la Línea E.

La protesta también se extiende al resto del país. En la plataforma “Ponete la Camiseta”, que impulsa la campaña “La tierra no se vende”, este jueves hay convocatorias confirmadas en las 23 provincias. Se replican concentraciones y movilizaciones en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Posadas, entre decenas de otras localidades, con horarios que en su mayoría se concentran entre las 16 y las 18.

La jornada de protesta funciona además como antesala de la tradicional marcha por San Cayetano, prevista para este viernes, que unirá el barrio porteño de Liniers con la Plaza de Mayo. Con la cláusula de extranjerización de tierras fuera del texto, el Gobierno buscará esta semana avanzar con una versión acotada de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, mientras los sectores movilizados insisten en que el resto del articulado mantiene el núcleo más cuestionado de la reforma.