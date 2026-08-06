Sin el capítulo de tierras, el Gobierno busca salvar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Caído el capítulo más polémico del proyecto, este jueves el Gobierno intentará avanzar en la aprobación de lo que queda de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La sesión comenzará a las 14 horas en el Senado, cuando empiecen a llegar los primeros manifestantes a la plaza del Congreso. Pese a que Patricia Bullrich bajó el capítulo de extranjerización de tierras por falta de votos, las organizaciones sociales y sindicales movilizan igual y aspiran a dar una gran demostración de fuerza en contra del gobierno de Javier Milei.

La oposición ya volteó dos de los capítulos más importantes de la ley de Sturzenegger: el que barría el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), muy resistido por la Iglesia Católica, y el que avanzaba contra la Ley de Tierras Rurales. Pero quedan tres capítulos más, que avanzan sobre el régimen de expropiaciones, flexibilizan la Ley de Manejo del fuego y habilitan los desalojos exprés para inquilinos endeudados.

Tres capítulos que, después de la derrota del martes, Bullrich buscará aprobar a como dé lugar.

Los restos de la Ley de Inviolabilidad

Uno de los principales puntos de la iniciativa de Sturzenegger, que quedó en un segundo plano por la avanzada contra la Ley de Tierras Rurales, es el que modifica el Código Civil y Comercial para acelerar los desalojos. No solo para las personas que estén ocupando un domicilio de manera ilegal, sino también para inquilinos que adeudan el pago del alquiler o se les haya vencido el contrato.

En ambos casos se habilita un trámite sumarísimo y se le da solo 10 días a las personas para abandonar el domicilio. En un contexto de alza del endeudamiento familiar y de que, según una encuesta de Inquilinos Agrupados, el 70% de los inquilinos está endeudado, la ley permite el desalojo de los locatarios en solo 10 días si se atrasan en el pago del alquiler.

Otro de los cambios del proyecto refiere al régimen de expropiaciónes. Es uno de los puntos que el peronismo rechaza con más ahínco, resuelto el rechazo del capítulo de Tierras, y es el que intentará voltear en el recinto. “Están queriendo blindar la venta de las empresas públicas”, advierten en la oposición.

El objetivo del proyecto es endurecer los requisitos para poder expropiar, aumentando el valor de las indemnizaciones. Hoy el Estado paga el valor de la empresa expropiada más daños directos. El proyecto de la Libertad Avanza, en cambio, suma el lucro cesante cuando sea consecuencia directa de la expropiación y fija que el valor del bien expropiado –una represa, un camino, una compañía de energía– lo fijará el mercado y se actualizará por inflación.

El proyecto también endurece la declaración de utilidad pública necesaria para expropiar. Exige que identifique de manera específica el fin perseguido y que supere criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, limitando el margen de discrecionalidad del Estado.

Finalmente, otro de los cambios que introduce el proyecto es la flexibilización ambiental de la Ley de Manejo del Fuego, una iniciativa impulsada por Máximo Kirchner en 2022 con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria sobre las tierras incendiadas.

Originalmente, el proyecto eliminaba la prohibición de vender, por al menos 60 años, aquellos bosques nativos o áreas protegidas que fueron incendiados. Pero, al igual que sucedió con gran parte de la ley, los aliados se mostraron incómodos con la derogación absoluta de la protección sobre el territorio, y se acordó solo eliminar la prohibición de vender las tierras por 30 años en las zonas agropecuarias.

El caso Sagasti

Al comienzo de la sesión, sin embargo, se buscará zanjar el pedido de la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien solicitó que le permitieran votar de manera remota debido a que cursa un embarazo de riesgo de 32 semanas y no puede viajar por recomendación médica. Victoria Villarruel hizo lugar a su pedido, pero dejó en manos de los senadores que se habilitara, de manera excepcional, si puede votar o no de manera virtual. Lo mismo hizo con el radical Flavio Fama, que aprovechó para solicitar el mismo pedido debido a una operación que se hizo en una rodilla.

Bullrich buscará rechazar el pedido, pero hay dudas dentro del mismo peronismo respecto a si avanzar con el reclamo de Sagasti. Algunos senadores peronistas temen que, si se la habilita, se siente un precedente que permita a cualquier senador enfermo que sesione desde su casa. Y en un contexto de mayorías para el oficialismo, en el cual la estrategia principal de la oposición es dejarlo sin quórum, le permitirá a LLA contar con más herramientas en el futuro para avanzar con sus leyes.

MCM/MG