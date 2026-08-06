Cómo Fox News, el canal de televisión favorito de Trump, se cansó de su guerra en Irán: “Houston, tenemos un problema”

A lo largo de sus dos presidencias Donald Trump contó con el apoyo incondicional del ala conservadora de Fox News, su canal preferido para las noticias por cable. Pero igual que está ocurriendo con amplios segmentos de la opinión pública, varios comentaristas del canal están dejando atrás su tradicional apoyo y empiezan a mostrar preocupación por el rumbo de la guerra contra Irán. El presidente parece estar en una posición cada vez más delicada dentro del mundo de los medios conservadores, esencial para recabar sus apoyos.

El apoyo de presentadores de Fox como Sean Hannity o Jesse Watters parece fuera de toda duda, pero una presentadora tan relevante como Laura Ingraham está convirtiendo a Trump en objeto de escrutinio, cuestionando en más de una ocasión las victorias tácticas que Estados Unidos dice haber logrado en Irán.

Trump también se enfrenta al escepticismo fundamentado del sargento de los Marines retirado Johnny ‘Joey’ Jones, que perdió las dos piernas en Afganistán y quien se convirtió en uno de los principales analistas de la cadena en temas militares. Los comentarios de Jones son especialmente relevantes por la estrecha relación que mantiene con el secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, que fue compañero en Fox y que supervisó su reciente reingreso en la reserva del Cuerpo de Marines.

Por no hablar de otros analistas militares de Fox, como el teniente general retirado Keith Kellogg. Trump debe “cambiar” de estrategia, dijo el pasado miércoles en Fox News. “No creo que estemos cerca de terminar el trabajo si a nuestra disposición solo tenemos los bombardeos”, añadió Kellogg, que durante la segunda presidencia de Trump dejó brevemente la cadena para convertirse en el enviado especial del presidente en Ucrania. “Los bombardeos no van a resolver el problema”, apuntó.

El pasado 24 de julio, Laura Ingraham se hacía eco en su programa de la noticia publicada por el periódico The New York Times sobre la amenaza que obligó a Trump a volar en un avión alternativo al Air Force One. “Es evidente que no diezmamos sus capacidades militares cuando Irán es capaz de amenazar de forma creíble al Air Force One en el extranjero”, dijo, calificando como aparentemente inexactas las afirmaciones de EE.UU. sobre la destrucción del ejército iraní. “[Los iraníes] siguen siendo capaces de causar mucho daño”, añadió.

“No dejamos de escuchar que su ejército está destruido; ¿cómo es que siguen atacándonos si está destruido?”, dijo Ingraham en junio. En marzo, la presentadora había pedido que EE.UU. investigara sin demora y “de frente” lo que llamó una “tragedia involuntaria y horrible de esta guerra”: la muerte de 175 civiles, en su mayoría niñas, durante un ataque equivocado contra un colegio iraní.

Ese mismo mes de marzo, Ingraham también se preguntó si Trump comprendía la “complejidad” de la guerra en Irán, sugiriendo que el presidente no había sido bien informado. “¿Fue informado exhaustivamente sobre los riesgos de todo esto desde el principio?”, se preguntaba el 30 de marzo. “¿Fue capaz en ese momento de asimilarlo todo y de comprender la complejidad de la situación, lo compleja que podía volverse la realidad, las posibilidades de víctimas adicionales y otros daños, así como la dificultad de lidiar con esta gente? ¿O le dijeron que sería una intervención relativamente rápida?”.

En su programa de los fines de semana, Johnny ‘Joey’ Jones lleva subrayando lo que está en juego en el conflicto desde que al principio de la guerra varios soldados estadounidenses perdieron la vida por un contraataque iraní contra Kuwait. “Es importante, y es bueno, que cualquier estadounidense diga ‘alto ahí, quiero saber más, quiero que me digan por qué estamos en guerra, que me expliquen por qué era una necesidad imperiosa’”, dijo Jones. “No creo que eso ponga en duda tu apoyo al Gobierno de EE.UU., ni siquiera si eres o no parte del movimiento Make America Great Again o de lo que sea; y tampoco pone en duda la sensatez del presidente Trump en este tema”.

“Es un asunto que tiene que zanjar de una vez”

El 18 de julio, cuando se supo que habían fallecido en Jordania dos miembros del ejército estadounidense, Jones se preguntó si estaba funcionando la estrategia de EE.UU. “Suelo decir que el presidente Trump debería hablar claro y gozar de un poder subyacente considerable”, dijo durante una retransmisión en directo. “Tal vez ahora sea el momento en que la fase del ‘poder subyacente' es la más importante, porque limitarse a lanzar bombas desde el aire no está impidiendo que [los iraníes] hagan lo que quieren hacer”. Jones también dijo entonces que EE.UU. podía adoptar varias opciones, pero que llevarían tiempo. “Y el tiempo no está de nuestro lado”, añadió.

Unos días más tarde, el también analista de Fox News Brit Hume relacionaba el atolladero de Irán con las promesas de Trump a sus votantes. “Prometió que nos mantendría al margen de guerras interminables o inconvenientes, pero ahora está en una y no está nada claro cómo va a terminar”, dijo. “Es vulnerable en este punto, políticamente es un asunto que tiene que zanjar de una vez”.

En junio, el presentador de Fox News John Roberts dijo sentirse “un poco desconcertado” por la estrategia de Trump en las negociaciones con Irán. Incluso el presentador Jesse Watters, uno de los fieles del presidente, parecía escéptico ante los plazos siempre cambiantes para poner fin a la guerra firmando un acuerdo con los iraníes. “[Trump] no deja de decir ‘estamos muy cerca, estamos a unos días’, pero yo no sé qué significa eso, llevamos mucho tiempo escuchando lo mismo”, dijo en junio.

En Fox Business Network, el canal de economía del grupo, los presentadores también suelen sacar a colación el encarecimiento del petróleo y su impacto en los consumidores estadounidenses de cara a las elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán este mes de noviembre. Stuart Varney, presentador de Fox Business Network, lo dijo claramente en marzo: “Houston, tenemos un problema”.

Traducción de Francisco Zárate.