Día del Veterinario y la veterinaria en Argentina: ¿por qué se celebra el 6 de agosto?

Cada 6 de agosto, Argentina celebra el Día del Veterinario, una fecha dedicada a homenajear a los profesionales que trabajan por la salud y el bienestar de los animales, pero cuya tarea también tiene un impacto directo en la salud humana, la producción agropecuaria y la preservación del ambiente.

La efeméride recuerda la creación, el 6 de agosto de 1883, del Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria, dependiente de la provincia de Buenos Aires, considerado el antecedente de la actual Facultad de Agronomía y de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ese hecho marcó el inicio de la enseñanza universitaria de la medicina veterinaria en el país y sentó las bases para el desarrollo de una profesión fundamental para la Argentina.

Una profesión mucho más amplia que el cuidado de las mascotas

Aunque muchas personas asocian la veterinaria con la atención de perros y gatos, el trabajo de estos profesionales abarca una enorme diversidad de áreas.

Los médicos veterinarios intervienen en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades que afectan a animales domésticos, de producción y silvestres. También desempeñan un papel central en la vacunación, el control sanitario, la reproducción animal, la nutrición y el bienestar de diferentes especies.

Además, participan en investigaciones científicas, desarrollan programas de conservación de la fauna y colaboran en el rescate y rehabilitación de animales afectados por incendios, inundaciones u otros desastres ambientales.

Un rol clave para la salud pública

La medicina veterinaria también constituye un pilar de la salud pública. Numerosas enfermedades pueden transmitirse entre animales y personas, por lo que el trabajo de estos profesionales resulta esencial para prevenir brotes y proteger a la población.

Enfermedades como la rabia, la brucelosis, la leptospirosis o la influenza aviar requieren controles permanentes en los animales para reducir los riesgos sanitarios.

Los veterinarios participan además en campañas de vacunación, programas de vigilancia epidemiológica y controles destinados a garantizar la inocuidad de los alimentos de origen animal que llegan a la mesa de los consumidores.

El aporte a la producción agropecuaria

En un país con una fuerte tradición ganadera como Argentina, la labor de los veterinarios resulta indispensable para el desarrollo de la producción agropecuaria.

Su trabajo permite mejorar la sanidad del rodeo, prevenir enfermedades, optimizar la reproducción y promover prácticas de producción más eficientes y sostenibles.

La actividad veterinaria también contribuye al cumplimiento de estándares sanitarios exigidos por los mercados internacionales, favoreciendo las exportaciones y fortaleciendo una de las principales actividades económicas del país.

El bienestar animal, una prioridad creciente

En las últimas décadas, el concepto de bienestar animal adquirió una relevancia cada vez mayor dentro de la medicina veterinaria.

Hoy se considera que la salud de un animal no depende únicamente de la ausencia de enfermedades, sino también de que pueda vivir en condiciones adecuadas, con alimentación, cuidados, espacio suficiente y libre de sufrimiento innecesario.

Los veterinarios cumplen un papel fundamental en la promoción de la tenencia responsable de mascotas, la prevención del abandono y la educación sobre el respeto hacia los animales.

La importancia del enfoque “Una sola salud”

En los últimos años cobró fuerza el concepto de “Una sola salud” (One Health), una estrategia internacional que reconoce que la salud humana, la salud animal y el ambiente están estrechamente relacionados.

Los médicos veterinarios integran equipos multidisciplinarios junto con médicos, biólogos, epidemiólogos y especialistas ambientales para prevenir enfermedades emergentes, controlar epidemias y enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la resistencia a los antimicrobianos.

Este enfoque puso aún más en evidencia la importancia de la profesión en un mundo donde los problemas sanitarios requieren respuestas coordinadas.

Una fecha para reconocer una profesión esencial

Cada 6 de agosto, el Día del Veterinario en Argentina invita a valorar el compromiso de miles de profesionales que trabajan diariamente en clínicas, hospitales, laboratorios, establecimientos rurales, reservas naturales, universidades y organismos públicos.

Su tarea va mucho más allá de la atención de animales de compañía: protege la salud pública, contribuye a la seguridad alimentaria, impulsa la investigación científica y promueve el bienestar animal.

La efeméride recuerda que el cuidado de los animales también significa cuidar a las personas y al ambiente. Reconocer el trabajo de los veterinarios es poner en valor una profesión indispensable para construir una sociedad más saludable, responsable y comprometida con la vida en todas sus formas.

NB