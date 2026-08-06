Denuncian que Benegas Lynch integra una empresa que asesora a inversores extranjeros para la compra de tierras

La senadora nacional Juliana Di Tullio presentó una impugnación ante la Presidencia del Senado para solicitar la abstención e inhabilitación de su par libertario Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos) en la sesión de mañana, en la que la Cámara Alta tratará el proyecto de ley de Inviolabilidad de la propiedad privada. Según denunció la legisladora del PJ, existe un “severo conflicto de intereses” ya que Benegas Lynch forma parte del directorio de una empresa dedica a la búsqueda y venta de tierras.

Es que el senador de La Libertad Avanza es el fundador y director de Glocal Terra, una empresa que, según figura en su página web, se dedica a la búsqueda de “terrenos agrícolas, forestales, extensas áreas de conservación y fincas de lujo, exclusivos y fuera del mercado, diseñados a medida”.

La página de la empresa –que está en inglés– señala que su objetivo es actuar “en nombre y bajo la dirección de propietarios de tierras residentes en el extranjero, supervisamos explotaciones agrícolas arrendadas y gestionadas, y elaboramos informes con observaciones actualizadas y propuestas de solución”.

Mañana, el Senado debatirá el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que en un principio iba a incluir un capítulo para modificar la actual legislación que pone un tope a la venta de tierras a extranjeros. Aunque finalmente esa modificación fue retirada, la intención del oficialismo era llevar de 15% a 25% la posibilidad de que extranjeros compren tierras en el país.

De todos modos, Di Tullio pidió que Benegas Lynch no intervenga en el debate parlamentario, no firme dictámenes ni emita su voto sobre el proyecto. La senadora fundamentó su planteo en que, de acuerdo con el Acta Constitutiva citada en el escrito, Benegas Lynch figura como socio gerente de Glocal Terra S.R.L., con domicilio en la ciudad entrerriana de La Paz.

Siempre según la presentación, el objeto social de esa firma comprende el “asesoramiento comercial, legal, financiero e intermediación directa destinada a inversores extranjeros para la adquisición de inmuebles y tierras rurales en la República Argentina”.

Di Tullio sostuvo que esa situación configura una “directa y manifiesta colisión” entre el interés público que debe resguardar un legislador y su interés económico privado. En ese sentido, argumentó que el caso debe analizarse a la luz de los principios establecidos en la Constitución Nacional, en particular el artículo 66, y de las disposiciones de la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública.

“Cualquier modificación, flexibilización o regulación de la normativa vigente impacta directamente en el volumen de negocios, la facturación y los beneficios de la empresa a la que se encuentra vinculado, viciando de parcialidad cualquier posición o voto que emita sobre la materia”, sostuvo la senadora en la presentación.

Otra denuncia

En abril de este año, el medio entrerriano Análisis Digital reveló que el senador había adquierido una vivienda en la ciudad de La Paz cuyo valor de mercado rondaría los US$500.000, una cifra que no guarda relación con su patrimonio. Se trata de una propiedad de estilo colonial ubicada sobre calle Dorrego al 900, en una de las zonas residenciales más cotizadas de la ciudad, con un terreno amplio que se extiende hacia la barranca del río Paraná.

La propiedad no figura en la declaración jurada presentada por el senador en febrero ante la Oficina Anticorrupción. Fuentes del sector inmobiliario señalaron que esto podría explicarse por una eventual falta de escrituración al momento de la presentación, aunque tampoco hay precisiones sobre el origen de los fondos utilizados para la compra. El medio intentó contactar a Benegas Lynch, pero no obtuvo respuesta.

En febrero declaró poseer dos inmuebles: una casa de 350 metros cuadrados en La Paz, adquirida en septiembre de 2023, y un departamento de 50 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires, incorporado en julio de ese mismo año.